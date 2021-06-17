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Мурашко указал на рост числа заболеваний COVID-19 среди молодых людей
Мурашко указал на рост числа заболеваний COVID-19 среди молодых людей - РИА Новости, 17.06.2021
Мурашко указал на рост числа заболеваний COVID-19 среди молодых людей
Коронавирусом стали чаще заражаться молодые люди: за последнее время число заболевших в возрасте 30-40 лет увеличилось на 40%, заявил министр здравоохранения РФ РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:01
2021-06-17T19:01
2021-06-17T19:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Коронавирусом стали чаще заражаться молодые люди: за последнее время число заболевших в возрасте 30-40 лет увеличилось на 40%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Особенность настоящего периода заключается в том, что наибольшее количество, прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших выросло до 40 с небольшим процентов", – рассказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко указал на рост числа заболеваний COVID-19 среди молодых людей
Глава Минздрава Мурашко указал на рост числа заболеваний COVID-19 среди молодых людей