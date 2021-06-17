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Выборы в Мособлдуму VII созыва пройдут 19 сентября
Выборы в Мособлдуму VII созыва пройдут 19 сентября - РИА Новости, 17.06.2021
Выборы в Мособлдуму VII созыва пройдут 19 сентября
Выборы в Московскую областную думу VII созыва пройдут 19 сентября 2021 года, такое решение принято на заседании законодательного органа в четверг. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:57
2021-06-17T16:57
2021-06-17T16:57
новости подмосковья
мособлдума
игорь брынцалов
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Выборы в Московскую областную думу VII созыва пройдут 19 сентября 2021 года, такое решение принято на заседании законодательного органа в четверг.Согласно региональному законодательству, постановление о выборах должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до даты голосования."В связи со стартом избирательной кампании, когда кандидаты будут проводить встречи с жителями, собирать наказы, особенно важно обезопасить себя и окружающих. Поэтому проверьте уровень антител после предыдущей прививки и, в случае необходимости, пройдите ревакцинацию от коронавируса", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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мособлдума, игорь брынцалов