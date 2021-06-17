Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/moskva-1737477399.html
В ресторанах Москвы предложили создать зоны для вакцинированных клиентов
В ресторанах Москвы предложили создать зоны для вакцинированных клиентов - РИА Новости, 17.06.2021
В ресторанах Москвы предложили создать зоны для вакцинированных клиентов
Ресторанная отрасль Москвы обсуждает создание свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил РИА Новости глава Федерации... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:47
2021-06-17T19:47
распространение коронавируса
игорь бухаров
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
рестораны
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573043114_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_cdf1131040f1b904cfb8cf7106431dc2.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ресторанная отрасль Москвы обсуждает создание свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров."Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей", - сказал он. Бухаров добавил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля."Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с "зеленым паспортом", QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами", - сказал он.В свою очередь вице-президент ФРиО, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что предложение о создании "антиковидных" ресторанов, в которых не будет никаких ограничений, но куда будут иметь возможность попасть только граждане с сертификатами о прививках, обсуждалось на встрече с представителями мэрии Москвы."Это могут быть или зоны, или целые рестораны. Но, разумеется, это не обязательное требование: рестораны сами будут принимать решение. Пока это просто предложение со стороны бизнеса. Если мэрия одобрит такую идею, конечно, найдутся предприниматели, которые будут готовы такие рестораны открывать", - рассказал Миронов.Ранее омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова сообщала РИА Новости, что считает возможным предоставления преференций для вакцинированных людей, но идея создания в ресторанах отдельных зон для вакцинированных посетителей, по ее мнению, нереализуема в большинстве ресторанов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kovid-1737475034.html
https://ria.ru/20210611/ogranicheniya-1736642870.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573043114_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e3f012aa01fafeee33bf8929c51b305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь бухаров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рестораны, москва, общество
В ресторанах Москвы предложили создать зоны для вакцинированных клиентов
19:47 17.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил ЛичковОткрытие летних веранд: центр Москвы
Открытие летних веранд: центр Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Личков

Рестораны Москвы обсуждают создание свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ресторанная отрасль Москвы обсуждает создание свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров.
"Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей", - сказал он. Бухаров добавил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля.
Медицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 19:32В России
Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19
"Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с "зеленым паспортом", QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами", - сказал он.
В свою очередь вице-президент ФРиО, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что предложение о создании "антиковидных" ресторанов, в которых не будет никаких ограничений, но куда будут иметь возможность попасть только граждане с сертификатами о прививках, обсуждалось на встрече с представителями мэрии Москвы.
Проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в метро - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 15:46Распространение коронавируса
Власти Москвы усилят проверки соблюдения ограничений по коронавирусу
"Это могут быть или зоны, или целые рестораны. Но, разумеется, это не обязательное требование: рестораны сами будут принимать решение. Пока это просто предложение со стороны бизнеса. Если мэрия одобрит такую идею, конечно, найдутся предприниматели, которые будут готовы такие рестораны открывать", - рассказал Миронов.
Ранее омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова сообщала РИА Новости, что считает возможным предоставления преференций для вакцинированных людей, но идея создания в ресторанах отдельных зон для вакцинированных посетителей, по ее мнению, нереализуема в большинстве ресторанов.
 
Распространение коронавирусаИгорь БухаровКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРестораныМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске произошел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
03:51Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния