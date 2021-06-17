https://ria.ru/20210617/moskva-1737477399.html

В ресторанах Москвы предложили создать зоны для вакцинированных клиентов

В ресторанах Москвы предложили создать зоны для вакцинированных клиентов - РИА Новости, 17.06.2021

В ресторанах Москвы предложили создать зоны для вакцинированных клиентов

Ресторанная отрасль Москвы обсуждает создание свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил РИА Новости глава Федерации... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:47

2021-06-17T19:47

2021-06-17T19:47

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игорь бухаров

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ресторанная отрасль Москвы обсуждает создание свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров."Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей", - сказал он. Бухаров добавил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля."Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с "зеленым паспортом", QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами", - сказал он.В свою очередь вице-президент ФРиО, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что предложение о создании "антиковидных" ресторанов, в которых не будет никаких ограничений, но куда будут иметь возможность попасть только граждане с сертификатами о прививках, обсуждалось на встрече с представителями мэрии Москвы."Это могут быть или зоны, или целые рестораны. Но, разумеется, это не обязательное требование: рестораны сами будут принимать решение. Пока это просто предложение со стороны бизнеса. Если мэрия одобрит такую идею, конечно, найдутся предприниматели, которые будут готовы такие рестораны открывать", - рассказал Миронов.Ранее омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова сообщала РИА Новости, что считает возможным предоставления преференций для вакцинированных людей, но идея создания в ресторанах отдельных зон для вакцинированных посетителей, по ее мнению, нереализуема в большинстве ресторанов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kovid-1737475034.html

https://ria.ru/20210611/ogranicheniya-1736642870.html

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игорь бухаров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рестораны, москва, общество