https://ria.ru/20210617/moskva-1737476371.html

Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве

Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.06.2021

Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве

Заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса, это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, заявил мэр РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:39

2021-06-17T19:39

2021-06-17T19:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса, это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Он подчеркнул, что "новый вызов" усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию."Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба", - добавил мэр.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kovid-1737475034.html

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2021

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