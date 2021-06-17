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Распространение коронавируса
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Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве
Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.06.2021
Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве
Заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса, это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, заявил мэр РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:39
2021-06-17T19:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса, это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Он подчеркнул, что "новый вызов" усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию."Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба", - добавил мэр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин рассказал о новой мутации COVID-19 в Москве
19:39 17.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин заявил, что у заразившихся в Москве выявили новую мутацию коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса, это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека", - сказал Собянин в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания.
Он подчеркнул, что "новый вызов" усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию.
"Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба", - добавил мэр.
Медицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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