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Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.06.2021
Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:09
2021-06-17T18:09
2021-06-17T22:46
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.По его словам, буквально за несколько дней число новых заболевших выросло с трех до семи тысяч человек в сутки. А по предварительным данным, которые опубликуют завтра, их количество превысит девять тысяч.Мэр пояснил, что это означает рост в три раза, таких показателей раньше не было. Он отметил, что город пока справляется с темпами госпитализации, в ближайшее время число коек доведут до максимальных 24 тысяч.Мэр также предположил, что сегодня горожане сталкиваются с новыми, более агрессивными и быстро распространяющимися штаммами коронавируса.На этом фоне Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации в Москве будут ежедневно нарастать.По последним данным оперштаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов.Власти города объявили в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737389151.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве
18:09 17.06.2021 (обновлено: 22:46 17.06.2021)
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в городе
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в Москве
стремительно ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин
на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, буквально за несколько дней число новых заболевших выросло с трех до семи тысяч человек в сутки. А по предварительным данным, которые опубликуют завтра, их количество превысит девять тысяч.
Мэр пояснил, что это означает рост в три раза, таких показателей раньше не было.
"Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60 процентов москвичей либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение", — подчеркнул Собянин.
Он отметил, что город пока справляется с темпами госпитализации, в ближайшее время число коек доведут до максимальных 24 тысяч.
Мэр также предположил, что сегодня горожане сталкиваются с новыми, более агрессивными и быстро распространяющимися штаммами коронавируса.
На этом фоне Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации в Москве будут ежедневно нарастать.
"В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было. Но это все равно недостаточные объемы. Мы видим, что они пока еще небольшие. Но я думаю, что они будут нарастать каждый день", — добавил мэр.
По последним данным оперштаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов.
Власти города объявили в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.