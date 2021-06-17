https://ria.ru/20210617/moskva-1737454016.html

Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.06.2021

Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:09

2021-06-17T18:09

2021-06-17T22:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.По его словам, буквально за несколько дней число новых заболевших выросло с трех до семи тысяч человек в сутки. А по предварительным данным, которые опубликуют завтра, их количество превысит девять тысяч.Мэр пояснил, что это означает рост в три раза, таких показателей раньше не было. Он отметил, что город пока справляется с темпами госпитализации, в ближайшее время число коек доведут до максимальных 24 тысяч.Мэр также предположил, что сегодня горожане сталкиваются с новыми, более агрессивными и быстро распространяющимися штаммами коронавируса.На этом фоне Собянин выразил надежду, что темпы вакцинации в Москве будут ежедневно нарастать.По последним данным оперштаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 1854 пациентов.Власти города объявили в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737389151.html

https://ria.ru/20210617/lokdaun-1737434104.html

https://ria.ru/20210616/shtraf-1737263612.html

москва

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2021

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