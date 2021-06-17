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Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории - РИА Новости, 17.06.2021
Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам, они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризации, проблему можно решить, если... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:53
2021-06-17T16:53
сергей миронов
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам, они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризации, проблему можно решить, если предоставить людям право посещать бесплатно санатории раз в 5 лет, считает руководитель думской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.Депутат добавил, что несмотря на то, что все платят отчисления в фонд ОМС, воспользоваться правом на бесплатное лечение могут лишь льготные категории граждан, он предложил законодательно предоставить право на отдых в санатории раз в 5 лет для одного взрослого и ребенка."Сейчас лишь некоторые льготные категории граждан имеют право на бесплатное курортно-санаторное лечение."Получается, что отчисление в фонд ОМС платят практически все, но реально воспользоваться возможностями бесплатной медицины могут лишь некоторые. Поэтому мы предлагаем закрепить за каждым, кто платит отчисления в фонд ОМС, право получать один раз в пять лет бесплатную путевку в санаторий для себя и одного ребёнка", - заключил Миронов.
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сергей миронов, справедливая россия, общество
Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:53 17.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутат Сергей Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории раз в пять лет

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам, они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризации, проблему можно решить, если предоставить людям право посещать бесплатно санатории раз в 5 лет, считает руководитель думской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Большинство наших граждан, которые регулярно платят взносы в фонд ОМС, но обращаются к врачам крайне редко, многие принципиально не ходят в поликлинику, пока не наживут серьезных проблем со здоровьем. С одной стороны, непросто мотивировать людей даже пройти диспансеризацию, с другой стороны, те же люди платят отчисления в фонд ОМС и не получают от этого никакой выгоды. Обе эти проблемы можно решить, если за счёт фонда регулярно отправлять граждан в санатории", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что несмотря на то, что все платят отчисления в фонд ОМС, воспользоваться правом на бесплатное лечение могут лишь льготные категории граждан, он предложил законодательно предоставить право на отдых в санатории раз в 5 лет для одного взрослого и ребенка.
"Сейчас лишь некоторые льготные категории граждан имеют право на бесплатное курортно-санаторное лечение.
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"Получается, что отчисление в фонд ОМС платят практически все, но реально воспользоваться возможностями бесплатной медицины могут лишь некоторые. Поэтому мы предлагаем закрепить за каждым, кто платит отчисления в фонд ОМС, право получать один раз в пять лет бесплатную путевку в санаторий для себя и одного ребёнка", - заключил Миронов.
 
Сергей МироновСправедливая РоссияОбщество
 
 
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