https://ria.ru/20210617/mironov-1737435333.html
Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории - РИА Новости, 17.06.2021
Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам, они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризации, проблему можно решить, если... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:53
2021-06-17T16:53
2021-06-17T16:53
сергей миронов
справедливая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам, они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризации, проблему можно решить, если предоставить людям право посещать бесплатно санатории раз в 5 лет, считает руководитель думской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.Депутат добавил, что несмотря на то, что все платят отчисления в фонд ОМС, воспользоваться правом на бесплатное лечение могут лишь льготные категории граждан, он предложил законодательно предоставить право на отдых в санатории раз в 5 лет для одного взрослого и ребенка."Сейчас лишь некоторые льготные категории граждан имеют право на бесплатное курортно-санаторное лечение."Получается, что отчисление в фонд ОМС платят практически все, но реально воспользоваться возможностями бесплатной медицины могут лишь некоторые. Поэтому мы предлагаем закрепить за каждым, кто платит отчисления в фонд ОМС, право получать один раз в пять лет бесплатную путевку в санаторий для себя и одного ребёнка", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20210413/sanatorii-1728042879.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, справедливая россия, общество
Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
Депутат Сергей Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории раз в пять лет
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам, они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризации, проблему можно решить, если предоставить людям право посещать бесплатно санатории раз в 5 лет, считает руководитель думской фракции "Справедливой России
" Сергей Миронов
.
"Большинство наших граждан, которые регулярно платят взносы в фонд ОМС, но обращаются к врачам крайне редко, многие принципиально не ходят в поликлинику, пока не наживут серьезных проблем со здоровьем. С одной стороны, непросто мотивировать людей даже пройти диспансеризацию, с другой стороны, те же люди платят отчисления в фонд ОМС и не получают от этого никакой выгоды. Обе эти проблемы можно решить, если за счёт фонда регулярно отправлять граждан в санатории", - написал Миронов в своем Telegram
-канале.
Депутат добавил, что несмотря на то, что все платят отчисления в фонд ОМС, воспользоваться правом на бесплатное лечение могут лишь льготные категории граждан, он предложил законодательно предоставить право на отдых в санатории раз в 5 лет для одного взрослого и ребенка.
"Сейчас лишь некоторые льготные категории граждан имеют право на бесплатное курортно-санаторное лечение.
"Получается, что отчисление в фонд ОМС платят практически все, но реально воспользоваться возможностями бесплатной медицины могут лишь некоторые. Поэтому мы предлагаем закрепить за каждым, кто платит отчисления в фонд ОМС, право получать один раз в пять лет бесплатную путевку в санаторий для себя и одного ребёнка", - заключил Миронов.