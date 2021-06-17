https://ria.ru/20210617/mironov-1737435333.html

Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории

Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории - РИА Новости, 17.06.2021

Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории

Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам, они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризации, проблему можно решить, если... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:53

2021-06-17T16:53

2021-06-17T16:53

сергей миронов

справедливая россия

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам, они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризации, проблему можно решить, если предоставить людям право посещать бесплатно санатории раз в 5 лет, считает руководитель думской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.Депутат добавил, что несмотря на то, что все платят отчисления в фонд ОМС, воспользоваться правом на бесплатное лечение могут лишь льготные категории граждан, он предложил законодательно предоставить право на отдых в санатории раз в 5 лет для одного взрослого и ребенка."Сейчас лишь некоторые льготные категории граждан имеют право на бесплатное курортно-санаторное лечение."Получается, что отчисление в фонд ОМС платят практически все, но реально воспользоваться возможностями бесплатной медицины могут лишь некоторые. Поэтому мы предлагаем закрепить за каждым, кто платит отчисления в фонд ОМС, право получать один раз в пять лет бесплатную путевку в санаторий для себя и одного ребёнка", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20210413/sanatorii-1728042879.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, общество