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Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии
Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии - РИА Новости, 17.06.2021
Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд РФ) подготовило проект об информировании россиян о будущей пенсии: женщины будут получать уведомление с 40... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:33
2021-06-17T15:46
россия
андрей пудов
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд РФ) подготовило проект об информировании россиян о будущей пенсии: женщины будут получать уведомление с 40 лет, мужчины - с 45, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.В Минтруде напомнили, что с 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет проактивно информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Министерство представило на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования."Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, - при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав", - заявил замглавы Минтруда статс-секретарь Андрей Пудов, слова которого приводит пресс-служба министерства.Отмечается, что уведомление также будет включать напоминание о том, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию, сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.Такое информирование даст гражданам возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав, предпринимать шаги по их увеличению, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210617/pensiya-1737334818.html
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россия, андрей пудов, пенсионный фонд рф, общество
Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии
15:33 17.06.2021 (обновлено: 15:46 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Минтруд подготовил проект об информировании россиян о будущей пенсии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд РФ) подготовило проект об информировании россиян о будущей пенсии: женщины будут получать уведомление с 40 лет, мужчины - с 45, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
В Минтруде напомнили, что с 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет проактивно информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Министерство представило на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования.
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"Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, - при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав", - заявил замглавы Минтруда статс-секретарь Андрей Пудов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Отмечается, что уведомление также будет включать напоминание о том, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию, сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.
Такое информирование даст гражданам возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав, предпринимать шаги по их увеличению, добавили в министерстве.
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РоссияАндрей ПудовПенсионный фонд РФОбщество
 
 
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