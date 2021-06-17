https://ria.ru/20210617/mintrud-1737416339.html

Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии

Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии - РИА Новости, 17.06.2021

Минтруд разработал порядок информирования о будущей пенсии

Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд РФ) подготовило проект об информировании россиян о будущей пенсии: женщины будут получать уведомление с 40... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:33

2021-06-17T15:33

2021-06-17T15:46

россия

андрей пудов

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд РФ) подготовило проект об информировании россиян о будущей пенсии: женщины будут получать уведомление с 40 лет, мужчины - с 45, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.В Минтруде напомнили, что с 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет проактивно информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Министерство представило на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования."Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, - при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав", - заявил замглавы Минтруда статс-секретарь Андрей Пудов, слова которого приводит пресс-служба министерства.Отмечается, что уведомление также будет включать напоминание о том, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию, сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.Такое информирование даст гражданам возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав, предпринимать шаги по их увеличению, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210617/pensiya-1737334818.html

https://ria.ru/20210615/pensiya-1737137528.html

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россия, андрей пудов, пенсионный фонд рф, общество