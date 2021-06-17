https://ria.ru/20210617/mh17-1737377105.html

В Нидерландах приобщили к делу MH17 выводы "Алмаз-Антея" по фото обломков

В Нидерландах приобщили к делу MH17 выводы "Алмаз-Антея" по фото обломков - РИА Новости, 17.06.2021

В Нидерландах приобщили к делу MH17 выводы "Алмаз-Антея" по фото обломков

Прокуратура Нидерландов учтет новые данные продолжающегося расследования по делу о крушении MH17, проводимого следственным судьей, и открыта к новой информации, РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:28

2021-06-17T12:28

2021-06-17T12:28

mh17. расследование

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

крушение малайзийского boeing под донецком

концерн пво "алмаз-антей"

нидерланды

в мире

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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов учтет новые данные продолжающегося расследования по делу о крушении MH17, проводимого следственным судьей, и открыта к новой информации, заявила на слушаниях в четверг прокурор Манон Риддербекс.В четверг в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по существу дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, трансляция ведется на сайте окружного суда Гааги, посвященном авиакатастрофе."Расследование, проводимое следственным судьей, все еще продолжается. Прокуратура примет к сведению эти свидетельства... Мы еще в 2020 году объяснили, что всегда открыты к новой информации, которая может привести к доработке промежуточного заключения расследования", - сказала Риддербекс.Она добавила, что прокуратура Нидерландов приобщила к делу заключение "Алмаз-Антея" по фотографиям обломков, найденных на месте крушения MH17.Она добавила, что из расследования "Алмаз-Антея" следует, что на месте были найдены обломки только рейса MH17 и никакого иного самолета.Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзийского Boeing по существу начались 7 июня. В ходе блока слушаний 7-10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства - фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. При изложении досье суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: был ли самолет сбит ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20151013/1300945057.html

https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

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mh17. расследование, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, концерн пво "алмаз-антей", нидерланды, в мире