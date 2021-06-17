https://ria.ru/20210617/matkapital-1737286138.html

"У них свои люди в прокуратуре": кто зарабатывает миллионы на маткапитале

"У них свои люди в прокуратуре": кто зарабатывает миллионы на маткапитале - РИА Новости, 17.06.2021

"У них свои люди в прокуратуре": кто зарабатывает миллионы на маткапитале

В России почти в открытую действуют десятки фирм, обещающих в обход закона обналичить материнский капитал. В регионах такой рекламой завешаны подъезды и... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:00

2021-06-17T08:00

2021-06-17T12:19

материнский капитал

мошенничество

жилье

единая россия

владимир путин

якутск

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В России почти в открытую действуют десятки фирм, обещающих в обход закона обналичить материнский капитал. В регионах такой рекламой завешаны подъезды и остановки, мошенники ходят по роддомам. Сами же женщины в лучшем случае остаются без денег, в худшем — оказываются на скамье подсудимых. "Грозили завести уголовное дело"Уже пять лет Регина (имя изменено), многодетная мать из города Ишимбай, часть своих очень скромных доходов отдает на погашение займа. В кредитную кабалу она попала после того как, поддавшись на рекламу потребительского кооператива, задумала обналичить материнский капитал. Уверяет: хотела купить дом, а на оставшееся улететь на заработки на Камчатку.Законных способов получить "живые" деньги нет. Эту сумму можно направить на образование детей, будущую пенсию матери, улучшение жилищных условий — после трехлетия ребенка. Или на ипотеку. Этим вариантом и пользуются аферисты.Сотрудники кооператива предложили юридически неграмотной домохозяйке заем на покупку дома. Погасить долг должен был материнский капитал. После сделки женщина осталась бы в плюсе: жилье стоило 120 тысяч рублей, а сертификат — на 360.Кредит оформили на год под 0,8 процента в день. Причем потребовали трех поручителей. Ими стали мать и две тетки Регины. "Они со мной до сих пор не разговаривают, ведь им приходится из пенсий гасить этот заем", — переживает женщина. На первом этапе все было хорошо: дом купила, оформила на себя. Но в пенсионном фонде перечислять деньги кооперативу отказались. Объяснили, что это мошенническая схема и оплачивать материнским капиталом жилье, которое стоит в три раза дешевле, нельзя.Дом удалось вернуть прежнему владельцу. А с кооперативом начались проблемы. Пока многодетная мать занималась бумажной волокитой и работала на рыбном траулере, долг вырос до 480 тысяч. Столько, конечно, не было. Предложили мировое соглашение и рассрочку на год. Не уложилась. Результат — второй иск на 345 тысяч, теперь уже по процентам от займа."Ходили по палатам в роддоме"Схема вывода наличных под предлогом улучшения жилищных условий — одна из самых популярных у мошенников.Мать двоих детей из Урюпинска Виктория Скороходова еще до родов присмотрела дом в центре города — три комнаты, просторная кухня, рядом детский сад. Попыталась взять ипотеку в банке, но отказали, так как строение было в долевой собственности. Тогда женщина вспомнила о потребительском кооперативе "Планета финансовых решений". Оформили заем. Пенсионный фонд перечислил деньги кооперативу. Но до продавца дома средства так и не дошли. Виктория подала заявление в полицию. Оказалось, что таких, как она, только в Урюпинске — почти сорок. В МВД возбудили уголовное дело. Скороходову признали потерпевшей. "Нет ни материнского капитала, ни дома", — вздыхает собеседница. Чиновники обнадеживают: маткапитал после суда, скорее всего, вернут. Но уточняют: процесс может длиться несколько лет. По этому делу арестованы семеро сотрудников разных потребительских кооперативов. По версии следствия, они обманывали клиентов, желающих получить маткапитал. Действовали в нескольких регионах. В Петербурге и Ленинградской области незаконно обналичили более 20 миллионов рублей. У одного из фигурантов даже был личный самолет. Маткапитал под ключВ соцсетях фирмы-обнальщики рекламируют себя открыто. Подчеркивают, что действуют в правовом поле. Заявки принимают круглосуточно, деньги обещают выдать в течение дня. В качестве эксперимента корреспондент РИА Новости пообщалась под видом клиента с представителем одного из таких посредников.— Можно ли через вас обналичить материнский капитал на первого ребенка? (Сейчас это 483 тысячи рублей. — Прим. ред.) — Не обналичить, а реализовать, — поправляет оператор. Уточняет, не арестованы ли счета и зачем нужны деньги. Потом сообщает: "Есть два варианта. Первый — 180 тысяч, но сразу. Либо 260 через три недели".По ее словам, схема такая: клиенту приобретают земельный участок. Затем выделяют целевой заем на строительство дома — якобы под материнский капитал. — То есть мне еще и дом нужно строить? — Обязательно, — консультант переходит на шутливый тон. — Но сроки законом не оговорены. Это можно сделать сейчас — или через десять, двадцать, тридцать лет. Надеюсь, мы с вами друг друга поняли? При этом оператор не отрицает: контроль пенсионного фонда возможен. "Обычно это разовая проверка. Вас спросят, получили ли вы деньги". — А земля — только по бумагам? — Нет, это реальный участок. У вас в собственности. При желании можете даже посмотреть на него. Правда, ехать далеко — в Татарстан или Астраханскую область. — А если проверяющие поинтересуются, почему я приобрела участок в сотнях километров от Москвы? — Допустим, у вас там подруга живет. Вы имеете право строить дом где угодно.Под конец "консультации" мне предлагают "хорошенько подумать": "Риск все равно есть. Вас могут пригласить через год, спросить про деньги. Естественно, у вас будет мандраж, и вы наговорите глупостей. Хотя ничего противозаконного в нашей сделке нет. Землю купят за наличные". Дома-фантомы"Схема довольно простая, — объясняет депутат Госдумы Виталий Пашин. — Потребительские кооперативы приобретают землю за копейки где-нибудь в глуши, межуют ее по три-четыре сотки и оформляют на владельцев сертификата. Себестоимость такого участка — максимум десять тысяч рублей. Но с получателя маткапитала фирмы берут по 100-150 тысяч. Затем выдают заем якобы на строительство дома. Покрывают его маткапиталом, но ничего не строят". Похожий способ и с ветхим жильем. Риелторы договариваются с продавцами и покупают комнату в бараке, например, за сто тысяч. В договоре при этом указывают полную сумму, причитающуюся по сертификату. Деньги проводят через пенсионный фонд, разницу обналичивают и делят между участниками сделки. По словам Пашина, почти во всех уголовных делах, связанных с маткапиталом, фигурируют потребительские кооперативы. Парламентарий готовит законопроект, который запретит таким организациям работать с семейными сертификатами. Нерожавшие материПорой материнский капитал пытаются обналичить, когда в принципе не имеют на него права. В Тюмени суд рассматривает дело местной жительницы, которая, купив липовое свидетельство о рождении сына, через МФЦ обратилась за пособиями. С мая 2020-го по февраль 2021-го она получила в общей сложности более 360 тысяч рублей. Пустить в дело сертификат не успела — аферу раскрыли. В Дагестане в апреле выявили целую преступную группировку, в которую входили сотрудники загса, пенсионного фонда, работники кредитных потребительских кооперативов. Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя следственного республиканского управления СК Расул Темирбеков, двое местных жителей подыскивали женщин, желающих получить материнский капитал, сотрудники загса оформляли им поддельные свидетельства о рождении детей, "коллеги" из пенсионного фонда выдавали сертификаты. Затем деньги обналичивали. Следователи уличили 34 липовых роженицы. Ущерб — 20 миллионов рублей. "Боятся идти в полицию"Как отмечают эксперты, есть и другие схемы. Например, дарение квартиры, а затем покупка ее же за счет сертификата. Либо фиктивное приобретение доли квартиры у родственников, желательно с другой фамилией. Юрист подчеркивает: любая обналичка сертификата незаконна. Тот, кто соглашается на это, рискует стать соучастником преступления по статье о мошенничестве при получении выплат (159.2).Кроме того, фирмы, обещающие взять "за работу" 30-40 тысяч рублей, часто оставляют себе всю сумму. "В этом случае доказать, что вас обманули, практически невозможно. Ведь обычно никаких договоров не подписывают — все на словах. Кроме того, женщины боятся идти в полицию — понимают, что есть риск уголовной ответственности", — добавляет Орешкина. "Не чужие, а свои"Почти все, с кем мы поговорили, утверждали: деньги хотели потратить исключительно на улучшение жилищных условий. Но, судя по приговорам, так бывает не всегда. Например, жительница Якутска, осужденная в июне 2019-го, пошла на аферу, чтобы расплатиться с долгами. Из уже осужденных матерей ответить на вопросы РИА Новости согласилась только одна. Она заявила, что мошенницей себя не считает, потому что обналичила "не чужие деньги, а свои". Потратила их на погашение микрозайма.Всего за время действия программы выдали 12 миллионов сертификатов почти на три триллиона рублей. Сейчас прорабатывают вопрос о новых направлениях использования этих средств. Так, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая на встрече Владимира Путина с руководством "Единой России" попросила разрешить расходовать маткапитал на ремонт квартир. Президент обещал подумать. Он в очередной раз напомнил, что необходимо исключить возможность злоупотребления этими деньгами.

https://ria.ru/20210212/moshennichestvo--1596719089.html

https://ria.ru/20210514/lekarstva-1732192430.html

https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html

https://ria.ru/20210602/matkapital-1735283870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/mozhennik-1736692056.html

https://ria.ru/20210528/zhile-1734470258.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, мошенничество, жилье, единая россия, владимир путин, якутск, общество