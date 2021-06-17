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Ученый из НАСА поспорил с Илоном Маском из-за полета на Марс
Ученый из НАСА поспорил с Илоном Маском из-за полета на Марс - РИА Новости, 17.06.2021
Ученый из НАСА поспорил с Илоном Маском из-за полета на Марс
Угрозы глобальной катастрофы, из-за опасности которой Илон Маск хочет лететь на Марс, преувеличены, а сам полет может закончиться плачевно для участников... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T02:10
2021-06-17T02:10
2021-06-17T05:09
вячеслав турышев
илон маск
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Угрозы глобальной катастрофы, из-за опасности которой Илон Маск хочет лететь на Марс, преувеличены, а сам полет может закончиться плачевно для участников экспедиции, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев, принимавший участие в подготовке и проведении около 40 миссий НАСА.Ученый сообщил, что в НАСА создана технология, которая позволяет искать быстродвижущиеся опасные для Земли астероиды. "У Илона Маска теперь на один аргумент меньше лететь на Марс", - отметил он.Однако, с точки зрения развития технологий и получения новых знаний Турышев заявил, что рад существованию Илона Маска, который ставит амбициозные цели.Среди трудностей организации полета на Марс он назвал отсутствие некоторых технологий жизнеобеспечения. "Допустим, прилетит на Марс корабль, а у членов экипажа в ходе длительного полета повреждена ДНК от воздействия космической радиации, возрастает риск онкологических заболеваний. Во-вторых, после длительного полета будут атрофированы мышцы, вымыт кальций из костей. Никакой физической работы на поверхности Марса совершить людям не удастся. Не говоря об опасности получения травм при таком ослабленном организме. А психологические проблемы длительного пребывания в изоляции с ограниченным коллективом людей", - рассказал ученый.По его словам, жизнь на Марсе потребует перестройки всего человеческого организма."Маск говорит, что хочет умереть на Марсе, но пусть лучше он живет счастливо на Земле", - подчеркнул ученый.Ранее Илон Маск неоднократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в межпланетный вид и переселения части людей на Марс. Для этого компания SpaceX создает ракету Starship.
https://ria.ru/20210606/roskosmos-1735903327.html
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вячеслав турышев, илон маск, земля, марс, космос - риа наука, наса, spacex, москва
Ученый из НАСА поспорил с Илоном Маском из-за полета на Марс
02:10 17.06.2021 (обновлено: 05:09 17.06.2021)
Ученый Вячеслав Турышев поспорил с Илоном Маском о необходимости полета на Марс
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Угрозы глобальной катастрофы, из-за опасности которой Илон Маск
хочет лететь на Марс
, преувеличены, а сам полет может закончиться плачевно для участников экспедиции, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев, принимавший участие в подготовке и проведении около 40 миссий НАСА
.
"Вероятность того, что по нам ударит увесистый астероид, существует, но она достаточно низка. Это может случиться, но не во время нашей с вами жизни. Стоит ли исходя из этого риска предпринимать такие шаги, как массовое переселение на Марс? Другие причины гибели цивилизации также маловероятны или могут быть предупреждены. Поэтому сам по себе тезис о нашем переселении на Марс слабо обоснован", - рассказал Турышев.
Ученый сообщил, что в НАСА создана технология, которая позволяет искать быстродвижущиеся опасные для Земли
астероиды. "У Илона Маска теперь на один аргумент меньше лететь на Марс", - отметил он.
Однако, с точки зрения развития технологий и получения новых знаний Турышев заявил, что рад существованию Илона Маска, который ставит амбициозные цели.
Среди трудностей организации полета на Марс он назвал отсутствие некоторых технологий жизнеобеспечения. "Допустим, прилетит на Марс корабль, а у членов экипажа в ходе длительного полета повреждена ДНК от воздействия космической радиации, возрастает риск онкологических заболеваний. Во-вторых, после длительного полета будут атрофированы мышцы, вымыт кальций из костей. Никакой физической работы на поверхности Марса совершить людям не удастся. Не говоря об опасности получения травм при таком ослабленном организме. А психологические проблемы длительного пребывания в изоляции с ограниченным коллективом людей", - рассказал ученый.
По его словам, жизнь на Марсе потребует перестройки всего человеческого организма.
"Маск говорит, что хочет умереть на Марсе, но пусть лучше он живет счастливо на Земле", - подчеркнул ученый.
Ранее Илон Маск неоднократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в межпланетный вид и переселения части людей на Марс. Для этого компания SpaceX
создает ракету Starship.