https://ria.ru/20210617/mars-1737333466.html

Ученый из НАСА поспорил с Илоном Маском из-за полета на Марс

Ученый из НАСА поспорил с Илоном Маском из-за полета на Марс - РИА Новости, 17.06.2021

Ученый из НАСА поспорил с Илоном Маском из-за полета на Марс

Угрозы глобальной катастрофы, из-за опасности которой Илон Маск хочет лететь на Марс, преувеличены, а сам полет может закончиться плачевно для участников... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:10

2021-06-17T02:10

2021-06-17T05:09

вячеслав турышев

илон маск

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марс

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Угрозы глобальной катастрофы, из-за опасности которой Илон Маск хочет лететь на Марс, преувеличены, а сам полет может закончиться плачевно для участников экспедиции, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев, принимавший участие в подготовке и проведении около 40 миссий НАСА.Ученый сообщил, что в НАСА создана технология, которая позволяет искать быстродвижущиеся опасные для Земли астероиды. "У Илона Маска теперь на один аргумент меньше лететь на Марс", - отметил он.Однако, с точки зрения развития технологий и получения новых знаний Турышев заявил, что рад существованию Илона Маска, который ставит амбициозные цели.Среди трудностей организации полета на Марс он назвал отсутствие некоторых технологий жизнеобеспечения. "Допустим, прилетит на Марс корабль, а у членов экипажа в ходе длительного полета повреждена ДНК от воздействия космической радиации, возрастает риск онкологических заболеваний. Во-вторых, после длительного полета будут атрофированы мышцы, вымыт кальций из костей. Никакой физической работы на поверхности Марса совершить людям не удастся. Не говоря об опасности получения травм при таком ослабленном организме. А психологические проблемы длительного пребывания в изоляции с ограниченным коллективом людей", - рассказал ученый.По его словам, жизнь на Марсе потребует перестройки всего человеческого организма."Маск говорит, что хочет умереть на Марсе, но пусть лучше он живет счастливо на Земле", - подчеркнул ученый.Ранее Илон Маск неоднократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в межпланетный вид и переселения части людей на Марс. Для этого компания SpaceX создает ракету Starship.

https://ria.ru/20210606/roskosmos-1735903327.html

https://ria.ru/20210508/mars-1731495091.html

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вячеслав турышев, илон маск, земля, марс, космос - риа наука, наса, spacex, москва