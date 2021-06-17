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Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна - РИА Новости, 17.06.2021
Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг сообщения о планах повторно ввести в столице локдаун. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:47
2021-06-17T16:47
2021-06-17T17:13
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг сообщения о планах повторно ввести в столице локдаун. Ранее о подобном варианте на фоне роста числа заболевших COVID-19 в Москве написал Forbes со ссылкой на источники. Издание подчеркивало, что решение пока не принято.По последним данным оперативного штаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения, госпитализировали 1854 пациента.Мэр города Сергей Собянин ранее на этой неделе подчеркивал, что "ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически". По его словам, число выявленных больных за последние дни выросло на 80%. Власти объявил в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.
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коронавирус covid-19, россия, алексей немерюк, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва
Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:47 17.06.2021 (обновлено: 17:13 17.06.2021)
Глава департамента торговли и услуг Москвы опроверг информацию о возможном локдауне
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк
опроверг сообщения о планах повторно ввести в столице локдаун.
"Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал ", — сказал чиновник в эфире радиостанции "Говорит Москва"
.
Ранее о подобном варианте на фоне роста числа заболевших COVID-19 в Москве написал Forbes со ссылкой на источники. Издание подчеркивало, что решение пока не принято.
По последним данным оперативного штаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения, госпитализировали 1854 пациента.
Мэр города Сергей Собянин ранее на этой неделе подчеркивал, что "ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически". По его словам, число выявленных больных за последние дни выросло на 80%.
Власти объявил в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.