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Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна

Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна - РИА Новости, 17.06.2021

Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг сообщения о планах повторно ввести в столице локдаун. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:47

2021-06-17T16:47

2021-06-17T17:13

коронавирус covid-19

россия

алексей немерюк

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг сообщения о планах повторно ввести в столице локдаун. Ранее о подобном варианте на фоне роста числа заболевших COVID-19 в Москве написал Forbes со ссылкой на источники. Издание подчеркивало, что решение пока не принято.По последним данным оперативного штаба, в столице за сутки выявили 6195 новых случаев заражения, госпитализировали 1854 пациента.Мэр города Сергей Собянин ранее на этой неделе подчеркивал, что "ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически". По его словам, число выявленных больных за последние дни выросло на 80%. Власти объявил в Москве дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели дополнительные ограничения.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, алексей немерюк, здоровье - общество, коронавирус в россии, москва