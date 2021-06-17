https://ria.ru/20210617/latviya-1737396877.html

Президент Латвии опасается дискриминации граждан, не говорящих по-русски

Президент Латвии опасается дискриминации граждан, не говорящих по-русски - РИА Новости, 17.06.2021

Президент Латвии опасается дискриминации граждан, не говорящих по-русски

Президент Латвии Эгилс Левитс опасается вытеснения латышей, не знающих русский язык, на рынке труда, в связи с чем настаивает на том, чтобы знание русского в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:06

2021-06-17T14:06

2021-06-17T14:06

эгилс левитс

латвия

в мире

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РИГА, 17 июн – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс опасается вытеснения латышей, не знающих русский язык, на рынке труда, в связи с чем настаивает на том, чтобы знание русского в стране требовалось только тогда, когда рабочие обязанности человека связаны с соответствующими зарубежными странами.Обращаясь сегодня к депутатам Сейма, президент подчеркнул, что введение в Конституцию предусматривает обязанность государства гарантировать существование и развитие латышского языка и культуры на протяжении веков как постоянной основы государства.“Это не декларативный тезис, он должен быть реализован в каждом законе, и общество должно жить в соответствии с ним”, - сказал Левитс, выступая перед депутатами сейма.Президент республики утверждает, что периодически на рынке труда наблюдается дискриминация латышей, если они не говорят по-русски. “Этому советскому наследию необходимо положить конец, иначе вернувшиеся из-за границы наши соотечественники и молодые люди, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда”, - сказал президент.По его мнению, знание русского языка в Латвии может потребоваться только в том случае, если рабочие обязанности человека связаны с соответствующими зарубежными странами. Вместо этого, по словам президента, следует содействовать изучению английского языка, поскольку он является языком глобального общения, и школы должны обеспечить, чтобы дети изучали какой-либо язык Евросоюза (ЕС) в качестве второго иностранного языка.“Знание языков означает доступ к определенному информационному пространству. Поскольку мы находимся в ЕС, наши люди должны в первую очередь иметь доступ к европейскому пространству идей, дискуссий и знаний”, - сказал Левитс.В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html

https://ria.ru/20210430/latviya-1730715506.html

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эгилс левитс, латвия, в мире