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В пострадавших от ливней районах Крыма восстановили водоснабжение
В пострадавших от ливней районах Крыма восстановили водоснабжение - РИА Новости, 17.06.2021
В пострадавших от ливней районах Крыма восстановили водоснабжение
Ресурсоснабжающая организация ГУП "Вода Крыма" восстановила снабжение питьевой водой районов Керчи, а также Ленинского и Кировского районов республики, которые... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:33
2021-06-17T21:33
подтопление на востоке крыма
россия
керчь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Ресурсоснабжающая организация ГУП "Вода Крыма" восстановила снабжение питьевой водой районов Керчи, а также Ленинского и Кировского районов республики, которые пострадали в результате стихийного бедствия, сообщили в ГУМЧС России по республике Крым.Ранее в ведомстве сообщили, что около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления насосных станций в результате сильных и продолжительных дождей на востоке Крыма."Специалистами филиала "Вода Крыма" водоснабжение в г. Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено", - сообщается на сайте ГУМЧС Крыма по состоянию на 20.00 мск.Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи были подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города была обесточена, было нарушено водоснабжение и водоотведение из-за остановки насосов. Без энергоснабжения остались около 40 тысяч жителей Крыма.
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Затопленная Керчь с высоты птичьего полета
Сильные ливни и выход из берегов реки Мелек-Чесме спровоцировали подтопление центральных улиц Керчи. Ранее Гидрометцентр Крыма и региональный Главк МЧС сообщили, что в ночь на четверг, 17 июня, на востоке Крыма выпало до полутора месячной нормы осадков (72 миллиметра).
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подтопление на востоке крыма, россия, керчь, республика крым, происшествия
В пострадавших от ливней районах Крыма восстановили водоснабжение
21:33 17.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопления в Керчи из-за ливней
Подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В пострадавших от ливней районах Крыма восстановили водоснабжение

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Ресурсоснабжающая организация ГУП "Вода Крыма" восстановила снабжение питьевой водой районов Керчи, а также Ленинского и Кировского районов республики, которые пострадали в результате стихийного бедствия, сообщили в ГУМЧС России по республике Крым.
Ранее в ведомстве сообщили, что около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления насосных станций в результате сильных и продолжительных дождей на востоке Крыма.
"Специалистами филиала "Вода Крыма" водоснабжение в г. Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено", - сообщается на сайте ГУМЧС Крыма по состоянию на 20.00 мск.
Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи были подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города была обесточена, было нарушено водоснабжение и водоотведение из-за остановки насосов. Без энергоснабжения остались около 40 тысяч жителей Крыма.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Подтопление на востоке КрымаРоссияКерчьРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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