https://ria.ru/20210617/krym-1737489512.html

В пострадавших от ливней районах Крыма восстановили водоснабжение

В пострадавших от ливней районах Крыма восстановили водоснабжение - РИА Новости, 17.06.2021

В пострадавших от ливней районах Крыма восстановили водоснабжение

Ресурсоснабжающая организация ГУП "Вода Крыма" восстановила снабжение питьевой водой районов Керчи, а также Ленинского и Кировского районов республики, которые... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T21:33

2021-06-17T21:33

2021-06-17T21:33

подтопление на востоке крыма

россия

керчь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Ресурсоснабжающая организация ГУП "Вода Крыма" восстановила снабжение питьевой водой районов Керчи, а также Ленинского и Кировского районов республики, которые пострадали в результате стихийного бедствия, сообщили в ГУМЧС России по республике Крым.Ранее в ведомстве сообщили, что около 20 тысяч жителей Керчи и близлежащих сел остались без водоснабжения после подтопления насосных станций в результате сильных и продолжительных дождей на востоке Крыма."Специалистами филиала "Вода Крыма" водоснабжение в г. Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено", - сообщается на сайте ГУМЧС Крыма по состоянию на 20.00 мск.Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи были подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города была обесточена, было нарушено водоснабжение и водоотведение из-за остановки насосов. Без энергоснабжения остались около 40 тысяч жителей Крыма.

https://ria.ru/20210617/kerch-1737402535.html

россия

керчь

республика крым

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Затопленная Керчь с высоты птичьего полета Сильные ливни и выход из берегов реки Мелек-Чесме спровоцировали подтопление центральных улиц Керчи. Ранее Гидрометцентр Крыма и региональный Главк МЧС сообщили, что в ночь на четверг, 17 июня, на востоке Крыма выпало до полутора месячной нормы осадков (72 миллиметра). 2021-06-17T21:33 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, керчь, республика крым, происшествия