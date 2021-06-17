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https://ria.ru/20210617/krym-1737390957.html
Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой в Керчи
Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой в Керчи - РИА Новости, 17.06.2021
Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что плывшие в затопленном районе Керчи люди в гидрокостюмах – спасатели, которые сопровождают все лодки без исключения. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:34
2021-06-17T14:27
подтопление на востоке крыма
сергей бороздин
сергей аксенов (политик)
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что плывшие в затопленном районе Керчи люди в гидрокостюмах – спасатели, которые сопровождают все лодки без исключения.Аксенов рано утром в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке, вместе с ним в лодке сидят глава города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС. В ГУМЧС эту информацию опровергли, сказав, что их сотрудников на видео не было."Это способ передвижения по городу Керчи в районе больницы… Сотрудники МЧС сопровождают все лодки в гидрокостюмах, включать винт из-за риска получить травму невозможно. Это делается для всех без исключения, я исключением не был", - говорит Аксенов на видео, распространенном министерством информации региона.Он выразил благодарность спасателям за оказываемую помощь жителям Керчи.Люди, плывшие в гидрокостюмах за лодкой с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Керчи, являются республиканскими спасателями, а не сотрудниками МЧС РФ, объяснил советник главы региона Олег Крючков.Он добавил, что глава Крыма на лодке осматривал подтопленную больницу, в это время продолжались спасательные работы. "Спасатели по грудь в воде работают на больничном дворе и на других объектах. Некоторым легче передвигаться вплавь", - уточнил он.
https://ria.ru/20210617/kompensatsii-1737373710.html
https://ria.ru/20210617/krym-1737379210.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Аксенов: спасатели сопровождают все лодки в подтопленной Керчи
Глава Крыма прибыл в затопленную Керчь. Люди, которые плывут по улице за его лодкой - сотрудники МЧС, которые так передвигаются к городской больнице. Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти, объяснил советник Аксенова.. В МЧС России сообщили, что это не их сотрудники. Аксенов объяснил, что спасатели в гидрокостюмах сопровождают все лодки в подтопленной Керчи
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подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой в Керчи
13:34 17.06.2021 (обновлено: 14:27 17.06.2021)
 

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что спасатели сопровождают все лодки в подтопленной Керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что плывшие в затопленном районе Керчи люди в гидрокостюмах – спасатели, которые сопровождают все лодки без исключения.
Аксенов рано утром в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке, вместе с ним в лодке сидят глава города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС. В ГУМЧС эту информацию опровергли, сказав, что их сотрудников на видео не было.
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"Это способ передвижения по городу Керчи в районе больницы… Сотрудники МЧС сопровождают все лодки в гидрокостюмах, включать винт из-за риска получить травму невозможно. Это делается для всех без исключения, я исключением не был", - говорит Аксенов на видео, распространенном министерством информации региона.
Он выразил благодарность спасателям за оказываемую помощь жителям Керчи.
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Люди, плывшие в гидрокостюмах за лодкой с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Керчи, являются республиканскими спасателями, а не сотрудниками МЧС РФ, объяснил советник главы региона Олег Крючков.
"Обращаю внимание, плывущие в кадре в гидрокостюмах - республиканские спасатели, а не сотрудники МЧС России", - объяснил журналистам Крючков.
Он добавил, что глава Крыма на лодке осматривал подтопленную больницу, в это время продолжались спасательные работы. "Спасатели по грудь в воде работают на больничном дворе и на других объектах. Некоторым легче передвигаться вплавь", - уточнил он.
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Подтопление на востоке КрымаСергей БороздинСергей Аксенов (политик)КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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