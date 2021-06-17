https://ria.ru/20210617/krym-1737390957.html

Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой в Керчи

Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой в Керчи - РИА Новости, 17.06.2021

Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что плывшие в затопленном районе Керчи люди в гидрокостюмах – спасатели, которые сопровождают все лодки без исключения. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:34

2021-06-17T13:34

2021-06-17T14:27

подтопление на востоке крыма

сергей бороздин

сергей аксенов (политик)

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737398630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7ca4eb57bd2f9ddd2d8ee29473e6b925.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что плывшие в затопленном районе Керчи люди в гидрокостюмах – спасатели, которые сопровождают все лодки без исключения.Аксенов рано утром в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке, вместе с ним в лодке сидят глава города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что плывущие за лодкой люди - сотрудники МЧС. В ГУМЧС эту информацию опровергли, сказав, что их сотрудников на видео не было."Это способ передвижения по городу Керчи в районе больницы… Сотрудники МЧС сопровождают все лодки в гидрокостюмах, включать винт из-за риска получить травму невозможно. Это делается для всех без исключения, я исключением не был", - говорит Аксенов на видео, распространенном министерством информации региона.Он выразил благодарность спасателям за оказываемую помощь жителям Керчи.Люди, плывшие в гидрокостюмах за лодкой с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Керчи, являются республиканскими спасателями, а не сотрудниками МЧС РФ, объяснил советник главы региона Олег Крючков.Он добавил, что глава Крыма на лодке осматривал подтопленную больницу, в это время продолжались спасательные работы. "Спасатели по грудь в воде работают на больничном дворе и на других объектах. Некоторым легче передвигаться вплавь", - уточнил он.

https://ria.ru/20210617/kompensatsii-1737373710.html

https://ria.ru/20210617/krym-1737379210.html

https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737247351.html

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Аксенов: спасатели сопровождают все лодки в подтопленной Керчи Глава Крыма прибыл в затопленную Керчь. Люди, которые плывут по улице за его лодкой - сотрудники МЧС, которые так передвигаются к городской больнице. Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти, объяснил советник Аксенова.. В МЧС России сообщили, что это не их сотрудники. Аксенов объяснил, что спасатели в гидрокостюмах сопровождают все лодки в подтопленной Керчи 2021-06-17T13:34 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия