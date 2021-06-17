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В Крыму ввели режим ЧС
В Крыму ввели режим ЧС - РИА Новости, 17.06.2021
В Крыму ввели режим ЧС
Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:49
2021-06-17T13:05
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
керчь
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС, ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме", - сказал Аксенов.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы.Оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова ранее ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками в пяти муниципальных образованиях.
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, происшествия, республика крым
В Крыму ввели режим ЧС
12:49 17.06.2021 (обновлено: 13:05 17.06.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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Аксенов сообщил о введении ЧС регионального масштаба в Крыму из-за сильных ливней

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС, ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме", - сказал Аксенов.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
12:12
Пострадавшим от наводнения жителям Керчи выплатят компенсации
Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы.
Оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова ранее ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками в пяти муниципальных образованиях.
 
Подтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)КерчьПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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