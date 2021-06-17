https://ria.ru/20210617/krym-1737381358.html

В Крыму ввели режим ЧС

В Крыму ввели режим ЧС - РИА Новости, 17.06.2021

В Крыму ввели режим ЧС

Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:49

2021-06-17T12:49

2021-06-17T13:05

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

керчь

происшествия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737373690_0:99:1124:731_1920x0_80_0_0_f8f5b6f70452ae703121f82a580afad4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Режим ЧС регионального масштаба введен в Крыму из-за сильных ливней и подтоплений на востоке полуострова, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС, ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме", - сказал Аксенов.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы.Оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова ранее ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками в пяти муниципальных образованиях.

https://ria.ru/20210617/kompensatsii-1737373710.html

керчь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, происшествия, республика крым