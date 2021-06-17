https://ria.ru/20210617/krym-1737375872.html

В Крыму отключили более 100 трансформаторов из-за затопления

В Крыму отключили более 100 трансформаторов из-за затопления - РИА Новости, 17.06.2021

В Крыму отключили более 100 трансформаторов из-за затопления

Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:22

2021-06-17T12:22

2021-06-17T12:22

подтопление на востоке крыма

сергей бороздин

крымэнерго

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается."По состоянию на 8.00 17 июня в сетях ГУП РК "Крымэнерго" было зафиксировано аварийное отключение более 100 трансформаторных подстанций (ТП). Причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов. Автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы, обеспечила безопасное отключение поврежденных участков", - сообщили в "Крымэнерго".В связи с этим в ГУП "Крымэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе. Сотрудники предприятия устраняют аварийные отключения, произошедшие вследствие обильных осадков на востоке полуострова. От передвижных дизель-генераторных установок специалисты запитывают социально-значимые объекты. Отмечается, что значительно усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными - в некоторых районах глубина затопления достигает 1 метра.В организации отметили, что аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме и будут продолжены до полного устранения последствий непогоды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/krym-1737354106.html

https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737247351.html

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, крымэнерго, керчь, происшествия