В Крыму отключили более 100 трансформаторов из-за затопления
Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за затопления
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".
Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается.
"По состоянию на 8.00 17 июня в сетях ГУП РК "Крымэнерго" было зафиксировано аварийное отключение более 100 трансформаторных подстанций (ТП). Причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов. Автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы, обеспечила безопасное отключение поврежденных участков", - сообщили в "Крымэнерго".
В связи с этим в ГУП "Крымэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе. Сотрудники предприятия устраняют аварийные отключения, произошедшие вследствие обильных осадков на востоке полуострова. От передвижных дизель-генераторных установок специалисты запитывают социально-значимые объекты. Отмечается, что значительно усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными - в некоторых районах глубина затопления достигает 1 метра.
В организации отметили, что аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме и будут продолжены до полного устранения последствий непогоды.