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В Крыму отключили более 100 трансформаторов из-за затопления
В Крыму отключили более 100 трансформаторов из-за затопления - РИА Новости, 17.06.2021
В Крыму отключили более 100 трансформаторов из-за затопления
Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:22
2021-06-17T12:22
подтопление на востоке крыма
сергей бороздин
крымэнерго
керчь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается."По состоянию на 8.00 17 июня в сетях ГУП РК "Крымэнерго" было зафиксировано аварийное отключение более 100 трансформаторных подстанций (ТП). Причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов. Автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы, обеспечила безопасное отключение поврежденных участков", - сообщили в "Крымэнерго".В связи с этим в ГУП "Крымэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе. Сотрудники предприятия устраняют аварийные отключения, произошедшие вследствие обильных осадков на востоке полуострова. От передвижных дизель-генераторных установок специалисты запитывают социально-значимые объекты. Отмечается, что значительно усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными - в некоторых районах глубина затопления достигает 1 метра.В организации отметили, что аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме и будут продолжены до полного устранения последствий непогоды.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/krym-1737354106.html
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подтопление на востоке крыма, сергей бороздин, крымэнерго, керчь, происшествия
В Крыму отключили более 100 трансформаторов из-за затопления
12:22 17.06.2021
 
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в FacebookПоследствия сильных ливней в Керчи
Последствия сильных ливней в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за затопления

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".
Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается.
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Аксенов отправился в пострадавшие от подтоплений районы Крыма
"По состоянию на 8.00 17 июня в сетях ГУП РК "Крымэнерго" было зафиксировано аварийное отключение более 100 трансформаторных подстанций (ТП). Причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов. Автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы, обеспечила безопасное отключение поврежденных участков", - сообщили в "Крымэнерго".
В связи с этим в ГУП "Крымэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе. Сотрудники предприятия устраняют аварийные отключения, произошедшие вследствие обильных осадков на востоке полуострова. От передвижных дизель-генераторных установок специалисты запитывают социально-значимые объекты. Отмечается, что значительно усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными - в некоторых районах глубина затопления достигает 1 метра.
В организации отметили, что аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме и будут продолжены до полного устранения последствий непогоды.
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Подтопление на востоке КрымаСергей БороздинКрымэнергоКерчьПроисшествия
 
 
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