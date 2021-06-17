https://ria.ru/20210617/krym-1737365103.html

На востоке Крыма объявили режим ЧС

На востоке Крыма объявили режим ЧС - РИА Новости, 17.06.2021

На востоке Крыма объявили режим ЧС

В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в... РИА Новости, 17.06.2021

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подтопление на востоке крыма

керчь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в Facebook.Накануне было штормовое предупреждение, ожидались грозы и шквальный ветер.За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Дожди пока не прекращаются.В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков.Спасатели эвакуируют людей, их разместят в гостиницах и базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием. Специалистам предстоит оценить ущерб.Больше других пострадал Ленинский район — Керчь и село Приозерное. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение.Сейчас там находится глава региона Сергей Аксенов.

керчь

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Затопленные дворы и машины: наводнение в Керчи Полторы месячных нормы осадков выпало за ночь в районе Керчи, сообщил гидрометцентр Крыма. По данным ГУМЧС, в одном из сел даже пришлось проводить эвакуацию. Как сообщил РИА Новости советник главы региона Олег Крючков, Сергей Аксенов уже выехал на место. Фото из соцсетей. 2021-06-17T11:36 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, видео, керчь, республика крым