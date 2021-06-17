https://ria.ru/20210617/krym-1737365103.html
На востоке Крыма объявили режим ЧС
На востоке Крыма объявили режим ЧС - РИА Новости, 17.06.2021
На востоке Крыма объявили режим ЧС
В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:36
2021-06-17T11:36
2021-06-17T12:23
подтопление на востоке крыма
керчь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737363621_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f007bbd3072e73c9a112d0aa5d3422db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в Facebook.Накануне было штормовое предупреждение, ожидались грозы и шквальный ветер.За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Дожди пока не прекращаются.В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков.Спасатели эвакуируют людей, их разместят в гостиницах и базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием. Специалистам предстоит оценить ущерб.Больше других пострадал Ленинский район — Керчь и село Приозерное. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение.Сейчас там находится глава региона Сергей Аксенов.
керчь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737363621_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7fee1c46ffd494ed0d323def5db78e1f.jpg
Затопленные дворы и машины: наводнение в Керчи
Полторы месячных нормы осадков выпало за ночь в районе Керчи, сообщил гидрометцентр Крыма. По данным ГУМЧС, в одном из сел даже пришлось проводить эвакуацию. Как сообщил РИА Новости советник главы региона Олег Крючков, Сергей Аксенов уже выехал на место. Фото из соцсетей.
2021-06-17T11:36
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопление на востоке крыма, видео, керчь, республика крым
На востоке Крыма объявили режим ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в Facebook.
2021-06-17T11:36
true
PT0M51S
На востоке Крыма объявили режим ЧС
11:36 17.06.2021 (обновлено: 12:23 17.06.2021)
В Крыму объявили ЧС межмуниципального характера на востоке полуострова из-за сильных ливней