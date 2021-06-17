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На востоке Крыма объявили режим ЧС
На востоке Крыма объявили режим ЧС - РИА Новости, 17.06.2021
На востоке Крыма объявили режим ЧС
В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в... РИА Новости, 17.06.2021
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подтопление на востоке крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в Facebook.Накануне было штормовое предупреждение, ожидались грозы и шквальный ветер.За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Дожди пока не прекращаются.В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков.Спасатели эвакуируют людей, их разместят в гостиницах и базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием. Специалистам предстоит оценить ущерб.Больше других пострадал Ленинский район — Керчь и село Приозерное. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение.Сейчас там находится глава региона Сергей Аксенов.
керчь
республика крым
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Затопленные дворы и машины: наводнение в Керчи
Полторы месячных нормы осадков выпало за ночь в районе Керчи, сообщил гидрометцентр Крыма. По данным ГУМЧС, в одном из сел даже пришлось проводить эвакуацию. Как сообщил РИА Новости советник главы региона Олег Крючков, Сергей Аксенов уже выехал на место. Фото из соцсетей.
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подтопление на востоке крыма, видео, керчь, республика крым
На востоке Крыма объявили режим ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в Facebook.
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На востоке Крыма объявили режим ЧС
11:36 17.06.2021 (обновлено: 12:23 17.06.2021)
 

В Крыму объявили ЧС межмуниципального характера на востоке полуострова из-за сильных ливней

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин в Facebook.
Накануне было штормовое предупреждение, ожидались грозы и шквальный ветер.
За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. Дожди пока не прекращаются.
В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков.
Спасатели эвакуируют людей, их разместят в гостиницах и базах отдыха и обеспечат трехразовым питанием. Специалистам предстоит оценить ущерб.
Больше других пострадал Ленинский район — Керчь и село Приозерное. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение.
Сейчас там находится глава региона Сергей Аксенов.
 
Подтопление на востоке КрымаКерчьРеспублика Крым
 
 
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