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Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными
Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными - РИА Новости, 17.06.2021
Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает учения "Запад-2021" потенциально опасными... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T23:52
2021-06-17T23:52
россия
вооруженные силы белоруссии
леонид кравчук
белоруссия
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает учения "Запад-2021" потенциально опасными для Украины и непредсказуемыми.Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут на территории двух государств, в основном на белорусской территории, с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и РФ. Ожидается, что основой "Запада-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран"."Уже я слышу очень правильные заявления наших военных, наших пограничников, что нам надо теперь думать об укреплении границы не только с Россией, а с Белоруссией. Потому что где-то, кажется, в сентябре там должны проходить военные учения под условным названием "Запад". И, понимаете, при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и других районов, Крыма, плюс Белоруссия сейчас, (учения) могут быть для Украины непредсказуемыми с военной точки зрения и опасными. Мы должны быть готовыми ко всему", - заявил в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".Он добавил, что украинская армия "начеку" и "готова давать отпор любому агрессору".В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021".
https://ria.ru/20210611/kravchuk-1736694723.html
https://ria.ru/20210604/donbass-1735626938.html
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россия, вооруженные силы белоруссии, леонид кравчук, белоруссия, киев, украина, в мире
Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными
23:52 17.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Кравчук считает учения "Запад-2021" потенциально опасными для Украины и непредсказуемыми

Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает учения "Запад-2021" потенциально опасными для Украины и непредсказуемыми.
Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут на территории двух государств, в основном на белорусской территории, с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и РФ. Ожидается, что основой "Запада-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран".
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"Уже я слышу очень правильные заявления наших военных, наших пограничников, что нам надо теперь думать об укреплении границы не только с Россией, а с Белоруссией. Потому что где-то, кажется, в сентябре там должны проходить военные учения под условным названием "Запад". И, понимаете, при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и других районов, Крыма, плюс Белоруссия сейчас, (учения) могут быть для Украины непредсказуемыми с военной точки зрения и опасными. Мы должны быть готовыми ко всему", - заявил в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
Он добавил, что украинская армия "начеку" и "готова давать отпор любому агрессору".
В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021".
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РоссияВооруженные силы БелоруссииЛеонид КравчукБелоруссияКиевУкраинаВ мире
 
 
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