Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210617/kosmos-1737362101.html
Корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с китайской орбитальной станцией
Корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с китайской орбитальной станцией - РИА Новости, 17.06.2021
Корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с китайской орбитальной станцией
Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с китайской орбитальной станцией "Тяньгун". РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:22
2021-06-17T14:32
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737362851_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_4c1aa81315b5d435e5d01efa1c918ac0.jpg
ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с китайской орбитальной станцией "Тяньгун".Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо перешли в основной отсек "Тяньхэ", став первыми китайцами, которые зашли на собственную космическую станцию.Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.Корабль успешно вышел на заданную орбиту и в 15:54 (10:54 мск) выполнил автономное сближение и быструю стыковку с передним портом основного модуля "Тяньхэ", образуя общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который прибыл ранее. Весь процесс стыковки занял 6,5 часа.Космонавты проведут на станции три месяца. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту возвращаемой капсулы.Это уже 19-я миссия с момента создания программы пилотируемых космических полетов КНР, а также первая пилотируемая миссия в рамках строительства китайской орбитальной станции. Программа, помимо пилотируемых полетов, включает в том числе запуск и беспилотных космических кораблей.Пилотируемых миссий в истории китайской космонавтики до "Шэньчжоу-12" было только семь, в 2003 году КНР стала третьей в мире страной, сумевшей самостоятельно отправить человека в космос.Запуск "Шэньчжоу-12" также стал первой пилотируемой миссией КНР с 2016 года. Семнадцатого октября 2016 года с космодрома "Цзюцюань" был запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-11" с двумя членами экипажа на борту. Тайконавты (китайское название космонавтов. — Прим. ред.) находились на борту орбитальной космической лаборатории "Тяньгун-2" 30 суток, после чего благополучно вернулись на Землю.
https://ria.ru/20210429/kosmos-1730465690.html
https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737362851_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9ace1717514fe506046ffbb1f188fa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука
Корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с китайской орбитальной станцией
11:22 17.06.2021 (обновлено: 14:32 17.06.2021)
 
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЗапуск ракеты-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12"
Запуск ракеты-носитель Чанчжэн-2F с пилотируемым кораблем Шэньчжоу-12 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

"Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами состыковался с главным отсеком китайской орбитальной станции

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с китайской орбитальной станцией "Тяньгун".
Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо перешли в основной отсек "Тяньхэ", став первыми китайцами, которые зашли на собственную космическую станцию.
Репродукция с фотографии орбитальной станции Мир - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 12:59
Эксперт сравнил китайскую орбитальную станцию с комплексом "Мир"
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
Корабль успешно вышел на заданную орбиту и в 15:54 (10:54 мск) выполнил автономное сближение и быструю стыковку с передним портом основного модуля "Тяньхэ", образуя общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который прибыл ранее. Весь процесс стыковки занял 6,5 часа.
Космонавты проведут на станции три месяца. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту возвращаемой капсулы.
Это уже 19-я миссия с момента создания программы пилотируемых космических полетов КНР, а также первая пилотируемая миссия в рамках строительства китайской орбитальной станции. Программа, помимо пилотируемых полетов, включает в том числе запуск и беспилотных космических кораблей.
Ракета-носитель Чанчжэн-5B Y2 с модулем Тяньхэ стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 12:31
Космическая программа Китая
Пилотируемых миссий в истории китайской космонавтики до "Шэньчжоу-12" было только семь, в 2003 году КНР стала третьей в мире страной, сумевшей самостоятельно отправить человека в космос.
Запуск "Шэньчжоу-12" также стал первой пилотируемой миссией КНР с 2016 года. Семнадцатого октября 2016 года с космодрома "Цзюцюань" был запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-11" с двумя членами экипажа на борту. Тайконавты (китайское название космонавтов. — Прим. ред.) находились на борту орбитальной космической лаборатории "Тяньгун-2" 30 суток, после чего благополучно вернулись на Землю.
 
Хочу стать космонавтомКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния