https://ria.ru/20210617/kosmos-1737362101.html

Корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с китайской орбитальной станцией

Корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с китайской орбитальной станцией - РИА Новости, 17.06.2021

Корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с китайской орбитальной станцией

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с китайской орбитальной станцией "Тяньгун". РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:22

2021-06-17T11:22

2021-06-17T14:32

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космос - риа наука

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ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с китайской орбитальной станцией "Тяньгун".Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо перешли в основной отсек "Тяньхэ", став первыми китайцами, которые зашли на собственную космическую станцию.Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.Корабль успешно вышел на заданную орбиту и в 15:54 (10:54 мск) выполнил автономное сближение и быструю стыковку с передним портом основного модуля "Тяньхэ", образуя общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который прибыл ранее. Весь процесс стыковки занял 6,5 часа.Космонавты проведут на станции три месяца. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту возвращаемой капсулы.Это уже 19-я миссия с момента создания программы пилотируемых космических полетов КНР, а также первая пилотируемая миссия в рамках строительства китайской орбитальной станции. Программа, помимо пилотируемых полетов, включает в том числе запуск и беспилотных космических кораблей.Пилотируемых миссий в истории китайской космонавтики до "Шэньчжоу-12" было только семь, в 2003 году КНР стала третьей в мире страной, сумевшей самостоятельно отправить человека в космос.Запуск "Шэньчжоу-12" также стал первой пилотируемой миссией КНР с 2016 года. Семнадцатого октября 2016 года с космодрома "Цзюцюань" был запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-11" с двумя членами экипажа на борту. Тайконавты (китайское название космонавтов. — Прим. ред.) находились на борту орбитальной космической лаборатории "Тяньгун-2" 30 суток, после чего благополучно вернулись на Землю.

https://ria.ru/20210429/kosmos-1730465690.html

https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука