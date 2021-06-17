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Ученый рассказал, когда люди доберутся до других звезд
Ученый рассказал, когда люди доберутся до других звезд - РИА Новости, 17.06.2021
Ученый рассказал, когда люди доберутся до других звезд
Межзвездные полеты станут доступны не ранее чем через 250-300 лет, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:12
2021-06-17T04:12
2021-06-17T10:38
хочу стать космонавтом
вячеслав турышев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Межзвездные полеты станут доступны не ранее чем через 250-300 лет, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев, принимавший участие в около 40 миссиях НАСА.Таким образом, изучить планету в другой звездной системе с помощью зонда не представляется возможным, а для того, чтобы ее разглядел телескоп, он должен иметь колоссальные размеры. Так, чтобы получить изображение этого объекта размером даже в один пиксель, понадобится оптический телескоп диаметром в 90 километров. Сейчас для поиска экзопланет используются непрямые методы обнаружения. Они указывают на наличие планет, но не позволяют видеть планеты визуально.Чтобы увидеть далекие планеты, Турышев предлагает использовать Солнце в качестве линзы."Не вдаваясь в детали, скажу, в течение девяти месяцев однометровый телескоп позволит нам увидеть экзо-Землю, находящуюся в 100 световых годах от нас с точностью в 20-25 километров на ее поверхности", — сообщил он.
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вячеслав турышев, космос - риа наука, наса, москва
Ученый рассказал, когда люди доберутся до других звезд
04:12 17.06.2021 (обновлено: 10:38 17.06.2021)
Ученый Вячеслав Турышев рассказал, когда человечеству станут доступны межзвездные полеты
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Межзвездные полеты станут доступны не ранее чем через 250-300 лет, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев
, принимавший участие в около 40 миссиях НАСА
.
"Предположим, через пару лет мы с вами открываем газету, где на первой полосе огромным шрифтом напечатано: "В 100 световых годах от нас найдена планета, на которой подтверждено наличие органической жизни". <...> Полеты на такие расстояния нам не будут доступны еще минимум 250-300 лет", — сказал он.
Таким образом, изучить планету в другой звездной системе с помощью зонда не представляется возможным, а для того, чтобы ее разглядел телескоп, он должен иметь колоссальные размеры. Так, чтобы получить изображение этого объекта размером даже в один пиксель, понадобится оптический телескоп диаметром в 90 километров. Сейчас для поиска экзопланет используются непрямые методы обнаружения. Они указывают на наличие планет, но не позволяют видеть планеты визуально.
Чтобы увидеть далекие планеты, Турышев предлагает использовать Солнце в качестве линзы.
"Не вдаваясь в детали, скажу, в течение девяти месяцев однометровый телескоп позволит нам увидеть экзо-Землю, находящуюся в 100 световых годах от нас с точностью в 20-25 километров на ее поверхности", — сообщил он.