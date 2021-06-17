https://ria.ru/20210617/kosmos-1737336715.html

Ученый рассказал, когда люди доберутся до других звезд

Ученый рассказал, когда люди доберутся до других звезд - РИА Новости, 17.06.2021

Ученый рассказал, когда люди доберутся до других звезд

Межзвездные полеты станут доступны не ранее чем через 250-300 лет, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T04:12

2021-06-17T04:12

2021-06-17T10:38

хочу стать космонавтом

вячеслав турышев

космос - риа наука

наса

москва

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Межзвездные полеты станут доступны не ранее чем через 250-300 лет, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев, принимавший участие в около 40 миссиях НАСА.Таким образом, изучить планету в другой звездной системе с помощью зонда не представляется возможным, а для того, чтобы ее разглядел телескоп, он должен иметь колоссальные размеры. Так, чтобы получить изображение этого объекта размером даже в один пиксель, понадобится оптический телескоп диаметром в 90 километров. Сейчас для поиска экзопланет используются непрямые методы обнаружения. Они указывают на наличие планет, но не позволяют видеть планеты визуально.Чтобы увидеть далекие планеты, Турышев предлагает использовать Солнце в качестве линзы."Не вдаваясь в детали, скажу, в течение девяти месяцев однометровый телескоп позволит нам увидеть экзо-Землю, находящуюся в 100 световых годах от нас с точностью в 20-25 километров на ее поверхности", — сообщил он.

https://ria.ru/20210519/yavlenie-1732881860.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав турышев, космос - риа наука, наса, москва