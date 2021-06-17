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https://ria.ru/20210617/kosachev-1737438453.html
Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев - РИА Новости, 17.06.2021
Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита президентов РФ и США является личной точкой зрения отставного... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:11
2021-06-17T17:11
россия
северный поток — 2
дональд трамп
константин косачев
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита президентов РФ и США является личной точкой зрения отставного политика, сводящего счёты с победившими оппонентами, сказал РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо. Также он подчеркнул, что США не смогли остановить "Северный поток 2", что было важным."Считаю (это заявление – ред.) личной точкой зрения отставного политика, сводящего личные счёты с победившими оппонентами", - сказал Косачев.По его словам, "эта точка зрения предвзята и субъективна, а потому не заслуживает внимания".
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россия, северный поток — 2, дональд трамп, константин косачев, сша, в мире
Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:11 17.06.2021
 
© REUTERS / Jonathan DrakeДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Jonathan Drake

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что слова Трампа о саммите в Женеве не заслуживают внимания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита президентов РФ и США является личной точкой зрения отставного политика, сводящего счёты с победившими оппонентами, сказал РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо. Также он подчеркнул, что США не смогли остановить "Северный поток 2", что было важным.
"Считаю (это заявление – ред.) личной точкой зрения отставного политика, сводящего личные счёты с победившими оппонентами", - сказал Косачев.
По его словам, "эта точка зрения предвзята и субъективна, а потому не заслуживает внимания".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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