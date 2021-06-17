https://ria.ru/20210617/kosachev-1737438453.html

Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев

Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев - РИА Новости, 17.06.2021

Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев

Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита президентов РФ и США является личной точкой зрения отставного... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:11

2021-06-17T17:11

2021-06-17T17:11

россия

северный поток — 2

дональд трамп

константин косачев

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ничего не получил от саммита президентов РФ и США является личной точкой зрения отставного политика, сводящего счёты с победившими оппонентами, сказал РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, а для Москвы встреча прошла хорошо. Также он подчеркнул, что США не смогли остановить "Северный поток 2", что было важным."Считаю (это заявление – ред.) личной точкой зрения отставного политика, сводящего личные счёты с победившими оппонентами", - сказал Косачев.По его словам, "эта точка зрения предвзята и субъективна, а потому не заслуживает внимания".

https://ria.ru/20210617/tramp-1737389236.html

россия

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россия, северный поток — 2, дональд трамп, константин косачев, сша, в мире