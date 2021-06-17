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Попова назвала регионы с наиболее высокими темпами роста заболеваемости
Попова назвала регионы с наиболее высокими темпами роста заболеваемости - РИА Новости, 17.06.2021
Попова назвала регионы с наиболее высокими темпами роста заболеваемости
Рост заболеваемости коронавирусом идет в основном за счет Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, заявила глава Рособрнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:27
2021-06-17T18:27
2021-06-17T18:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом идет в основном за счет Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, заявила глава Рособрнадзора Анна Попова."В основном рост за счёт трёх субъектов: это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Общая доля этих трех субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточно заболевших составляет 60%", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
Попова назвала регионы с наиболее высокими темпами роста заболеваемости
18:27 17.06.2021 (обновлено: 18:53 17.06.2021)
Попова: рост заболеваемости по COVID идет в основном за счет Москвы, Подмосковья и Петербурга