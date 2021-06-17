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Попова назвала регионы с наиболее высокими темпами роста заболеваемости

Попова назвала регионы с наиболее высокими темпами роста заболеваемости - РИА Новости, 17.06.2021

Попова назвала регионы с наиболее высокими темпами роста заболеваемости

Рост заболеваемости коронавирусом идет в основном за счет Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, заявила глава Рособрнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:27

2021-06-17T18:27

2021-06-17T18:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом идет в основном за счет Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, заявила глава Рособрнадзора Анна Попова."В основном рост за счёт трёх субъектов: это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Общая доля этих трех субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточно заболевших составляет 60%", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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