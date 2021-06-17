https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737414295.html

Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19

Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19

В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 8815 коек для пациентов с СOVID-19, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:25

2021-06-17T15:25

2021-06-17T15:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 8815 коек для пациентов с СOVID-19, сообщает городской комитет по здравоохранению.В Петербурге прием больных коронавирусом начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.Отмечается, что к оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова."Число госпитализаций в больницы для COVID-19 составляет в среднем 800-850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города - около 18%", - говорится в сообщении.По данным комитета, на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной – 269 человек.В настоящее время компьютерную томографию пациентам по направлению врача продолжают выполнять 8 КТ-центров на 9 КТ-аппаратах. Также с 18 июня возобновляет работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Там будет проводиться компьютерная томография легких, анализ на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ.

https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург