https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737414295.html
Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19
Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19
В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 8815 коек для пациентов с СOVID-19, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:25
2021-06-17T15:25
2021-06-17T15:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581794648_0:0:3607:2030_1920x0_80_0_0_85ff630b3ff873ab6b9d211d551b0f6f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 8815 коек для пациентов с СOVID-19, сообщает городской комитет по здравоохранению.В Петербурге прием больных коронавирусом начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.Отмечается, что к оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова."Число госпитализаций в больницы для COVID-19 составляет в среднем 800-850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города - около 18%", - говорится в сообщении.По данным комитета, на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной – 269 человек.В настоящее время компьютерную томографию пациентам по направлению врача продолжают выполнять 8 КТ-центров на 9 КТ-аппаратах. Также с 18 июня возобновляет работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Там будет проводиться компьютерная томография легких, анализ на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ.
https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581794648_729:0:3460:2048_1920x0_80_0_0_d2dee25a39e74f83e6ce15f014e70f3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург
Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19
15:25 17.06.2021 (обновлено: 15:33 17.06.2021)
В комитете здравоохранения Петербурга раскрыли статистику по госпитализации больных COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
в настоящее время развернуто 8815 коек для пациентов с СOVID-19, сообщает городской комитет по здравоохранению.
В Петербурге прием больных коронавирусом начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.
"На сегодняшний день в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19. Задействованы мощности 11 городских стационаров на 15 площадках, одного федерального учреждения и двух детских. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице №33 в Колпино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
.
"Число госпитализаций в больницы для COVID-19 составляет в среднем 800-850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города - около 18%", - говорится в сообщении.
По данным комитета, на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной – 269 человек.
В настоящее время компьютерную томографию пациентам по направлению врача продолжают выполнять 8 КТ-центров на 9 КТ-аппаратах. Также с 18 июня возобновляет работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Там будет проводиться компьютерная томография легких, анализ на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ.