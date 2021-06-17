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https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737414295.html
Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19
Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19
В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 8815 коек для пациентов с СOVID-19, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:25
2021-06-17T15:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 8815 коек для пациентов с СOVID-19, сообщает городской комитет по здравоохранению.В Петербурге прием больных коронавирусом начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.Отмечается, что к оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова."Число госпитализаций в больницы для COVID-19 составляет в среднем 800-850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города - около 18%", - говорится в сообщении.По данным комитета, на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной – 269 человек.В настоящее время компьютерную томографию пациентам по направлению врача продолжают выполнять 8 КТ-центров на 9 КТ-аппаратах. Также с 18 июня возобновляет работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Там будет проводиться компьютерная томография легких, анализ на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ.
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коронавирус в россии, северо-западный государственный медицинский университет имени и.и.мечникова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург
Власти Петербурга рассказали о ситуации с СOVID-19
15:25 17.06.2021 (обновлено: 15:33 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В комитете здравоохранения Петербурга раскрыли статистику по госпитализации больных COVID-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 8815 коек для пациентов с СOVID-19, сообщает городской комитет по здравоохранению.
В Петербурге прием больных коронавирусом начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.
"На сегодняшний день в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19. Задействованы мощности 11 городских стационаров на 15 площадках, одного федерального учреждения и двух детских. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице №33 в Колпино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова.
"Число госпитализаций в больницы для COVID-19 составляет в среднем 800-850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города - около 18%", - говорится в сообщении.
По данным комитета, на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной – 269 человек.
В настоящее время компьютерную томографию пациентам по направлению врача продолжают выполнять 8 КТ-центров на 9 КТ-аппаратах. Также с 18 июня возобновляет работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Там будет проводиться компьютерная томография легких, анализ на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСеверо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.МечниковаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
 
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