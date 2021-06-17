https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737368788.html

В России за сутки 11 205 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 11 205 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

В России за сутки 11 205 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 11 205 человек после COVID-19, за все время - 4 839 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:50

2021-06-17T11:50

2021-06-17T11:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 11 205 человек после COVID-19, за все время - 4 839 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 205 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 839 705", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 3636 человек, Санкт-Петербурге - 1757, Подмосковье - 824.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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