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В России за сутки 11 205 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 11 205 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
В России за сутки 11 205 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 11 205 человек после COVID-19, за все время - 4 839 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:50
2021-06-17T11:50
2021-06-17T11:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 11 205 человек после COVID-19, за все время - 4 839 705, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 205 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 839 705", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 3636 человек, Санкт-Петербурге - 1757, Подмосковье - 824.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 11 205 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 11 205 человек выздоровели от COVID-19