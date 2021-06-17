https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737368380.html

В России за сутки выявили наибольшее число смертей от COVID-19 с марта

В России за сутки выявили наибольшее число смертей от COVID-19 с марта - РИА Новости, 17.06.2021

В России за сутки выявили наибольшее число смертей от COVID-19 с марта

За сутки в РФ отмечено наибольшее число смертей с COVID-19 с 23 марта - 416, за все время 127 992, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:49

2021-06-17T11:49

2021-06-17T11:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За сутки в РФ отмечено наибольшее число смертей с COVID-19 с 23 марта - 416, за все время 127 992, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 23 марта в РФ было зарегистрировано 427 смертей.В частности, в Москве - 73, Санкт-Петербурге - 61, Нижегородской области - 20.

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург