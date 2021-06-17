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В России за сутки выявили наибольшее число смертей от COVID-19 с марта
В России за сутки выявили наибольшее число смертей от COVID-19 с марта - РИА Новости, 17.06.2021
В России за сутки выявили наибольшее число смертей от COVID-19 с марта
За сутки в РФ отмечено наибольшее число смертей с COVID-19 с 23 марта - 416, за все время 127 992, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:49
2021-06-17T11:49
2021-06-17T11:49
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За сутки в РФ отмечено наибольшее число смертей с COVID-19 с 23 марта - 416, за все время 127 992, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 23 марта в РФ было зарегистрировано 427 смертей.В частности, в Москве - 73, Санкт-Петербурге - 61, Нижегородской области - 20.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург
В России за сутки выявили наибольшее число смертей от COVID-19 с марта
В России за сутки умерли 416 пациентов с коронавирусом