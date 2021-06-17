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В Москве выявили 6195 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6195 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.06.2021
В Москве выявили 6195 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 6195, Подмосковье - 1208, Санкт-Петербурге - 946, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:48
2021-06-17T11:48
2021-06-17T11:48
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общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 6195, Подмосковье - 1208, Санкт-Петербурге - 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6195; 2. Московская область - 1208; 3. Санкт-Петербург - 946", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской и Еврейской автономных областях - по 7, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 4.
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Москве выявили 6195 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6195 новых случаев заражения коронавирусом