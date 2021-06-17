В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
Власти Сургута отменят выпускные вечера на фоне роста числа заразившихся COVID-19
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Выпускные вечера для школьников в Сургуте (ХМАО) придется отменить из-за нового постановления главы региона, ограничивающего проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек, сообщила директор департамента образования городской администрации Ирина Замятина.
Губернатор Югры Наталья Комарова 14 июня подписала постановление, согласно которому, в регионе ограничивается проведение окружных и местных мероприятий, число участников которых превышает 20 человек, включая организаторов. Решение связано с ухудшением эпидситуации по коронавирусу в ХМАО.
"Понимаем, что сегодня в выпускных классах как минимум по 25 человек. Сегодня уже от УМВД пришло письмо о том, что все массовые мероприятия численностью более 20 человек должны быть нивелированы... Ряд образовательных учреждений планировали выпускные вечера, будет дана установка, будем говорить о запрете на их проведение", - сказала Замятина журналистам.
По ее словам, департамент образования в этом вопросе будет подходить индивидуально к каждому выпускному классу. "Если есть отдельное помещение, если число участников менее 20 человек, индивидуально образовательная организация может решить", - добавила Замятина.
Официального решения или комментария региональных властей относительно запрета на очное проведение выпускных в целом по Югре пока нет. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что выпускные вечера могут пройти очно в тех регионах, где позволит эпидситуация.
При этом еще в середине мая департамент образования и молодежной политики Югры сообщал, что выпускные в школах на территории округа пройдут в очном формате при соблюдении санитарных требований. С тех пор среднесуточное число заразившихся коронавирусом в регионе выросло почти вдвое, в среднем фиксируется около 80 случаев заболевания за день.