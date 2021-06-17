https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737338979.html

В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19

В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19

Выпускные вечера для школьников в Сургуте (ХМАО) придется отменить из-за нового постановления главы региона, ограничивающего проведение массовых мероприятий с... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T06:43

2021-06-17T06:43

2021-06-17T06:43

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Выпускные вечера для школьников в Сургуте (ХМАО) придется отменить из-за нового постановления главы региона, ограничивающего проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек, сообщила директор департамента образования городской администрации Ирина Замятина.Губернатор Югры Наталья Комарова 14 июня подписала постановление, согласно которому, в регионе ограничивается проведение окружных и местных мероприятий, число участников которых превышает 20 человек, включая организаторов. Решение связано с ухудшением эпидситуации по коронавирусу в ХМАО.По ее словам, департамент образования в этом вопросе будет подходить индивидуально к каждому выпускному классу. "Если есть отдельное помещение, если число участников менее 20 человек, индивидуально образовательная организация может решить", - добавила Замятина.Официального решения или комментария региональных властей относительно запрета на очное проведение выпускных в целом по Югре пока нет. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что выпускные вечера могут пройти очно в тех регионах, где позволит эпидситуация.При этом еще в середине мая департамент образования и молодежной политики Югры сообщал, что выпускные в школах на территории округа пройдут в очном формате при соблюдении санитарных требований. С тех пор среднесуточное число заразившихся коронавирусом в регионе выросло почти вдвое, в среднем фиксируется около 80 случаев заболевания за день.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737338734.html

https://ria.ru/20210616/protsenko-1737318799.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей кравцов, здоровье, наталья комарова, сургут, общество