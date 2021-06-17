https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737335895.html

Эксперт объяснил, почему в Женеве мало говорили о борьбе с COVID-19

Эксперт объяснил, почему в Женеве мало говорили о борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Эксперт объяснил, почему в Женеве мало говорили о борьбе с COVID-19

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве сосредоточились на обсуждении острых проблем в двусторонних отношениях, вопрос о... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T03:39

2021-06-17T03:39

2021-06-17T03:39

саммит путина и байдена

россия

владимир батюк

центр военно-политических исследований

российская академия наук

высшая школа экономики (вшэ)

джо байден

владимир путин

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве сосредоточились на обсуждении острых проблем в двусторонних отношениях, вопрос о совместной борьбе с коронавирусом был затронут вскользь потому, что вопросов на повестке дня оказалось слишком много, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что вопрос взаимного признания вакцин был упомянут на переговорах вскользь. При этом он подчеркнул, что Россия ещё при прошлой американской администрации направила помощь в связи с коронавирусом и сейчас тоже готова сотрудничать с США по этому направлению.По его словам, не менее актуальной на переговорах была тема "ядерной стабильности"."И, наконец, проблема кибербезопасности также обсуждалась. Я уж не говорю про всевозможные региональные проблемы. Так что проблем было слишком много, чтобы каждую из них обсудить детально и выработать какое-то конкретное решение", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

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