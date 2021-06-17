Эксперт объяснил, почему в Женеве мало говорили о борьбе с COVID-19
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Российский эксперт Владимир Батюк предположил, почему Путин и Байден мало говорили о COVID-19
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве сосредоточились на обсуждении острых проблем в двусторонних отношениях, вопрос о совместной борьбе с коронавирусом был затронут вскользь потому, что вопросов на повестке дня оказалось слишком много, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что вопрос взаимного признания вакцин был упомянут на переговорах вскользь. При этом он подчеркнул, что Россия ещё при прошлой американской администрации направила помощь в связи с коронавирусом и сейчас тоже готова сотрудничать с США по этому направлению.
"Могу предположить, что была масса других очень острых, сложных и актуальных проблем. Например, проблема серьезного кризиса, в котором находятся дипломатические отношения между нашими странами - до сих пор в России нет американского посла, а в Америке нет российского. Хорошо в ходе саммита было принято решение, что они вернутся к местам службы", - сказал РИА Новости Батюк.
По его словам, не менее актуальной на переговорах была тема "ядерной стабильности".
"И, наконец, проблема кибербезопасности также обсуждалась. Я уж не говорю про всевозможные региональные проблемы. Так что проблем было слишком много, чтобы каждую из них обсудить детально и выработать какое-то конкретное решение", - заключил эксперт.