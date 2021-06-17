https://ria.ru/20210617/kontrabanda-1737372162.html
В Шереметьево раскрыли канал контрабанды на 100 миллионов рублей
В Шереметьево раскрыли канал контрабанды на 100 миллионов рублей - РИА Новости, 17.06.2021
В Шереметьево раскрыли канал контрабанды на 100 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево пресекли канал контрабанды драгоценностей и наручных часов из США на 100 миллионов рублей, сообщила Федеральная таможенная... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:06
2021-06-17T12:06
2021-06-17T13:12
россия
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московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
контрабанда
таможня
происшествия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево пресекли канал контрабанды драгоценностей и наручных часов из США на 100 миллионов рублей, сообщила Федеральная таможенная служба.По данным ведомства, группа из пяти россиян, американца и членов экипажей авиакомпаний больше года занималась нелегальными поставками элитных часов и ювелирных изделий в Россию. Затем их продавали в магазинах и прямо в квартирах в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону.Во время обысков оперативники изъяли множество дорогостоящих аксессуаров, украшений, драгоценных и полудрагоценных камней и наличных денег.Против задержанных возбудили уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК — контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.Одного из россиян поместили под домашний арест, еще четырех отпустили под подписку о невыезде. О статусе других предполагаемых участников схемы не сообщается.
https://ria.ru/20210611/kontrabanda-1736581011.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), контрабанда, таможня, происшествия
В Шереметьево раскрыли канал контрабанды на 100 миллионов рублей
12:06 17.06.2021 (обновлено: 13:12 17.06.2021)
Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду драгоценностей на 100 миллионов рублей