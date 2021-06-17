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"Доброфлот" пожаловался на массовую подделку консервов из сайры
"Доброфлот" пожаловался на массовую подделку консервов из сайры - РИА Новости, 17.06.2021
"Доброфлот" пожаловался на массовую подделку консервов из сайры
Руководство группы компаний "Доброфлот" в Приморье заявило в Роспотребнадзор о том, что доля фальсифицированных консервов из сайры на российском рынке... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:02
2021-06-17T10:02
2021-06-17T15:48
группа компаний "доброфлот"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Руководство группы компаний "Доброфлот" в Приморье заявило в Роспотребнадзор о том, что доля фальсифицированных консервов из сайры на российском рынке составляет порядка 54 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний.По словам управляющего группы Александра Ефремова, "Доброфлот" — это основный промышленный производитель, который самостоятельно добывает сайру, тогда как остальные рыбодобывающие предприятия отказались от данного промысла ввиду его сложности и низкой рентабельности. Однако несколько месяцев назад начались проблемы.Как рассказал Ефремов, зачастую такие банки с "сайрой" содержат информацию о ее соответствии ГОСТу, а товар продается в том числе в крупных торговых сетях."Только по нашим оценкам, доля фальсифицированных консервов из сайры на российском рынке составляет порядка 54 процентов. География распространения фальсификата — вся Россия <…>. Среди производителей фальсифицированной консервной продукции из сайры есть компании из Калининграда, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Московской и Владимирской областей — всего не менее десяти производителей", — отметили в компании.Там также добавили, что в июне 2021 года ситуация с подделкой сайры достигла максимума. "Более половины консервов из сайры на прилавках российских магазинов на самом деле является сельдью", — уточнил Ефремов.В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что обратились по этому вопросу в Роспотребнадзор, ответа пока не поступило.Группа компаний "Доброфлот" осуществляет производство рыбных консервов с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании — 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.Ранее Роскачество проверило мороженое от отечественных производителей. Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации. Кроме того, в четырех продуктах обнаружили незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесень.
https://ria.ru/20210429/sosiski-1730417709.html
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группа компаний "доброфлот", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
"Доброфлот" пожаловался на массовую подделку консервов из сайры
10:02 17.06.2021 (обновлено: 15:48 17.06.2021)
Производитель рыбных консервов "Доброфлот" заявил о массовой подделке сайры в рознице
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Руководство группы компаний "Доброфлот" в Приморье заявило в Роспотребнадзор о том, что доля фальсифицированных консервов из сайры на российском рынке составляет порядка 54 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний.
По словам управляющего группы Александра Ефремова, "Доброфлот" — это основный промышленный производитель, который самостоятельно добывает сайру, тогда как остальные рыбодобывающие предприятия отказались от данного промысла ввиду его сложности и низкой рентабельности. Однако несколько месяцев назад начались проблемы.
"Недобросовестные производители рыбных консервов в погоне за сверхприбылью занялись по всей России масштабным производством контрафакта. Более дорогое сырье, сайру, они подменяют дешевой сельдью. При этом на этикетке указывается сайра", — пояснил он.
Как рассказал Ефремов, зачастую такие банки с "сайрой" содержат информацию о ее соответствии ГОСТу, а товар продается в том числе в крупных торговых сетях.
"Только по нашим оценкам, доля фальсифицированных консервов из сайры на российском рынке составляет порядка 54 процентов. География распространения фальсификата — вся Россия <…>. Среди производителей фальсифицированной консервной продукции из сайры есть компании из Калининграда, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Московской и Владимирской областей — всего не менее десяти производителей", — отметили в компании.
Там также добавили, что в июне 2021 года ситуация с подделкой сайры достигла максимума. "Более половины консервов из сайры на прилавках российских магазинов на самом деле является сельдью", — уточнил Ефремов.
В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что обратились по этому вопросу в Роспотребнадзор, ответа пока не поступило.
Группа компаний "Доброфлот" осуществляет производство рыбных консервов с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании — 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.
Ранее Роскачество проверило мороженое от отечественных производителей. Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации. Кроме того, в четырех продуктах обнаружили незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесень.