https://ria.ru/20210617/konservy-1737349470.html

"Доброфлот" пожаловался на массовую подделку консервов из сайры

"Доброфлот" пожаловался на массовую подделку консервов из сайры - РИА Новости, 17.06.2021

"Доброфлот" пожаловался на массовую подделку консервов из сайры

Руководство группы компаний "Доброфлот" в Приморье заявило в Роспотребнадзор о том, что доля фальсифицированных консервов из сайры на российском рынке... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:02

2021-06-17T10:02

2021-06-17T15:48

группа компаний "доброфлот"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Руководство группы компаний "Доброфлот" в Приморье заявило в Роспотребнадзор о том, что доля фальсифицированных консервов из сайры на российском рынке составляет порядка 54 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний.По словам управляющего группы Александра Ефремова, "Доброфлот" — это основный промышленный производитель, который самостоятельно добывает сайру, тогда как остальные рыбодобывающие предприятия отказались от данного промысла ввиду его сложности и низкой рентабельности. Однако несколько месяцев назад начались проблемы.Как рассказал Ефремов, зачастую такие банки с "сайрой" содержат информацию о ее соответствии ГОСТу, а товар продается в том числе в крупных торговых сетях."Только по нашим оценкам, доля фальсифицированных консервов из сайры на российском рынке составляет порядка 54 процентов. География распространения фальсификата — вся Россия <…>. Среди производителей фальсифицированной консервной продукции из сайры есть компании из Калининграда, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Московской и Владимирской областей — всего не менее десяти производителей", — отметили в компании.Там также добавили, что в июне 2021 года ситуация с подделкой сайры достигла максимума. "Более половины консервов из сайры на прилавках российских магазинов на самом деле является сельдью", — уточнил Ефремов.В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что обратились по этому вопросу в Роспотребнадзор, ответа пока не поступило.Группа компаний "Доброфлот" осуществляет производство рыбных консервов с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании — 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.Ранее Роскачество проверило мороженое от отечественных производителей. Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации. Кроме того, в четырех продуктах обнаружили незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесень.

https://ria.ru/20210429/sosiski-1730417709.html

https://ria.ru/20210408/tvorog-1727303603.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа компаний "доброфлот", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество