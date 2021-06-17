https://ria.ru/20210617/kitay-1737337422.html
Китай успешно запустил к своей станции корабль с тремя космонавтами
Китай успешно запустил к своей станции корабль с тремя космонавтами - РИА Новости, 17.06.2021
Китай успешно запустил к своей станции корабль с тремя космонавтами
Китай успешно запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами, направляющийся к строящейся орбитальной станции КНР, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T05:01
2021-06-17T05:01
2021-06-17T13:12
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ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Китай успешно запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами, направляющийся к строящейся орбитальной станции КНР, говорится в сообщении национальной программы полетов.Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала в четверг в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу.В состав экипажа вошли член экипажа миссий "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10" Не Хайшэн, член экипажа миссии "Шэньчжоу-7" Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого нынешний полет стал первым в карьере.Теперь "Шэньчжоу-12" должен сблизиться в автономном режиме и провести быструю стыковку с основным модулем "Тяньхэ", образовав общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который отправили ранее. После этого космонавты перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут три месяца. Экипаж вернется на Землю в сентябре в специальной капсуле.Это уже 19-я миссия с момента создания и реализации программы пилотируемых космических полетов КНР, а также первая пилотируемая миссия в рамках строительства китайской орбитальной станции. Пилотируемых миссий в истории китайской космонавтики до "Шэньчжоу-12" было только семь. В 2003 году КНР стала третьей в мире страной, сумевшей самостоятельно отправить человека в космос.Запуск "Шэньчжоу-12" также стал первой пилотируемой миссией Китая с 2016 года.Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля. На ней одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий.
https://ria.ru/20210616/stantsiya-1737225324.html
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земля, ганьсу, космос - риа наука, пекин, китай
Китай успешно запустил к своей станции корабль с тремя космонавтами
05:01 17.06.2021 (обновлено: 13:12 17.06.2021)
Китай провел успешный запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами
ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Китай успешно запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами, направляющийся к строящейся орбитальной станции КНР, говорится в сообщении национальной программы полетов.
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала в четверг в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу
.
"Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", — говорится в релизе.
В состав экипажа вошли член экипажа миссий "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10" Не Хайшэн, член экипажа миссии "Шэньчжоу-7" Лю Бомин и Тан Хунбо, для которого нынешний полет стал первым в карьере.
Теперь "Шэньчжоу-12" должен сблизиться в автономном режиме и провести быструю стыковку с основным модулем "Тяньхэ", образовав общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", который отправили ранее. После этого космонавты перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут три месяца. Экипаж вернется на Землю
в сентябре в специальной капсуле.
Это уже 19-я миссия с момента создания и реализации программы пилотируемых космических полетов КНР, а также первая пилотируемая миссия в рамках строительства китайской орбитальной станции.
Пилотируемых миссий в истории китайской космонавтики до "Шэньчжоу-12" было только семь. В 2003 году КНР стала третьей в мире страной, сумевшей самостоятельно отправить человека в космос.
Запуск "Шэньчжоу-12" также стал первой пилотируемой миссией Китая с 2016 года.
Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля. На ней одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.
Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий.