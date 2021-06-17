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Экс-судью проверяют на причастность к хищению денег "Газпрома"
Экс-судью проверяют на причастность к хищению денег "Газпрома" - РИА Новости, 17.06.2021
Экс-судью проверяют на причастность к хищению денег "Газпрома"
Следственный комитет начал проверять экс-судью Светлану Мартынову, осужденную за аферу с землей матери Сергея Цапка, на предмет участия в хищении более 200... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:59
2021-06-17T18:59
надежда цапок
южный поток
газпром
кущевский район
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет начал проверять экс-судью Светлану Мартынову, осужденную за аферу с землей матери Сергея Цапка, на предмет участия в хищении более 200 миллионов рублей, выделенных "Газпромом" на проект газопровода "Южный поток", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Светлана Мартынова - экс-судья Арбитражного суда Ростовской области, осужденная за мошенничество: ее признали виновной в афере с продажей земель Надежды Цапок (мать лидера организованной преступной группы "Цапки" Сергея Цапка).Как следует из заявления, в 2011 году появилась официальная информация о том, что на Кубани будет проходить проектируемая трасса трубопровода в рамках строительства "Южного потока" (впоследствии отмененного). Проект предусматривал компенсацию владельцам земель на рекультивацию земель после прокладки трубопровода и компенсацию от прямого ущерба и недополученной прибыли.Сумму компенсации должны были определить сами представители газового гиганта. Если же собственник был не согласен с суммой, заявленной "Газпромом", он должен был самостоятельно произвести дорогостоящую экспертизу от организации, аккредитованной газовым монополистом.О том, что "Газпром" предлагает такую компенсацию и что часть "Южного потока" пройдет по земле "Маяка", заранее узнали злоумышленники, придумав следующую преступную схему, отметил источник.По предварительным данным источника, Мартынова, контролировавшая тогда "Маяк" (у ее брата была половинная доля там), якобы решила вывести полученные от компании деньги через фирмы-однодневки и затем обналичить.Комиссия оценила стоимость рекультивации земель и компенсацию в 214 миллионов рублей, в итоге в 2011 году "Газпром" перечислил эту сумму "Маяку". Далее, по утверждению источника, участники аферы предположительно заключили договоры с подставными фирмами, существовавшими только на бумаге, и заплатили им за "рекультивацию" 95 миллионов рублей."Представители "пострадавшей" фирмы обращались с гражданскими исками о возмещении ущерба, но взыскать деньги с подставных фирм не удалось - из-за их отсутствия. В результате представитель "Маяка" обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий указанных лиц на предмет мошенничества", - добавил собеседник агентства.Это был лишь один из эпизодов предполагаемой аферы, всего же, по данным источника, бывшую судью проверяют на причастность к хищению почти всей полученной от "Газпрома" суммы, более 200 миллионов рублей.В декабре 2018 года Мартынова была осуждена на семь лет колонии за аферу с 40 миллионами рублей, которые в 2011–2012 годах она получила от двух бизнесменов, пообещав им бывшие земли Надежды Цапок. Судья обманула коммерсантов и оформила земли на собственных родственников и знакомых.В настоящее время, по данным источника, в отношении Мартыновой расследуется еще одно дело по статье "Мошенничество", также связанное с земельными вопросами в Кущевском районе.
https://ria.ru/20210517/zadolzhennost-1732668035.html
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надежда цапок, южный поток, газпром, кущевский район, ростовская область, происшествия
Экс-судью проверяют на причастность к хищению денег "Газпрома"
18:59 17.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Экс-судью Мартынову проверяют на причастность к хищению выделенных "Газпромом" денег

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет начал проверять экс-судью Светлану Мартынову, осужденную за аферу с землей матери Сергея Цапка, на предмет участия в хищении более 200 миллионов рублей, выделенных "Газпромом" на проект газопровода "Южный поток", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Светлана Мартынова - экс-судья Арбитражного суда Ростовской области, осужденная за мошенничество: ее признали виновной в афере с продажей земель Надежды Цапок (мать лидера организованной преступной группы "Цапки" Сергея Цапка).

"В Следственный комитет по Краснодарскому краю обратился представитель компании "Маяк" с заявлением о проверке в отношении Светланы Мартыновой и других лиц, которые, по его заявлению, мошенническим путем похитили у компании более 200 миллионов рублей, которые были выделены АО "Газпром" в рамках возмещения недополученной прибыли и на рекультивацию земель после прокладки газопровода "Южный поток", - сказал собеседник агентства.

Как следует из заявления, в 2011 году появилась официальная информация о том, что на Кубани будет проходить проектируемая трасса трубопровода в рамках строительства "Южного потока" (впоследствии отмененного). Проект предусматривал компенсацию владельцам земель на рекультивацию земель после прокладки трубопровода и компенсацию от прямого ущерба и недополученной прибыли.
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Сумму компенсации должны были определить сами представители газового гиганта. Если же собственник был не согласен с суммой, заявленной "Газпромом", он должен был самостоятельно произвести дорогостоящую экспертизу от организации, аккредитованной газовым монополистом.
О том, что "Газпром" предлагает такую компенсацию и что часть "Южного потока" пройдет по земле "Маяка", заранее узнали злоумышленники, придумав следующую преступную схему, отметил источник.
По предварительным данным источника, Мартынова, контролировавшая тогда "Маяк" (у ее брата была половинная доля там), якобы решила вывести полученные от компании деньги через фирмы-однодневки и затем обналичить.
Комиссия оценила стоимость рекультивации земель и компенсацию в 214 миллионов рублей, в итоге в 2011 году "Газпром" перечислил эту сумму "Маяку". Далее, по утверждению источника, участники аферы предположительно заключили договоры с подставными фирмами, существовавшими только на бумаге, и заплатили им за "рекультивацию" 95 миллионов рублей.
"Представители "пострадавшей" фирмы обращались с гражданскими исками о возмещении ущерба, но взыскать деньги с подставных фирм не удалось - из-за их отсутствия. В результате представитель "Маяка" обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий указанных лиц на предмет мошенничества", - добавил собеседник агентства.
Это был лишь один из эпизодов предполагаемой аферы, всего же, по данным источника, бывшую судью проверяют на причастность к хищению почти всей полученной от "Газпрома" суммы, более 200 миллионов рублей.
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В декабре 2018 года Мартынова была осуждена на семь лет колонии за аферу с 40 миллионами рублей, которые в 2011–2012 годах она получила от двух бизнесменов, пообещав им бывшие земли Надежды Цапок. Судья обманула коммерсантов и оформила земли на собственных родственников и знакомых.
В настоящее время, по данным источника, в отношении Мартыновой расследуется еще одно дело по статье "Мошенничество", также связанное с земельными вопросами в Кущевском районе.
 
Надежда ЦапокЮжный потокГазпромКущевский районРостовская областьПроисшествия
 
 
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