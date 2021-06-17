https://ria.ru/20210617/keshbek-1737415131.html

Четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России

Четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России - РИА Новости, 17.06.2021

Четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России

Очередной, четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня, в рамках которого туристы могут уже сейчас покупать туры до декабря, сообщила... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:30

2021-06-17T15:30

2021-06-17T15:43

россия

зарина догузова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/146355/19/1463551941_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_c8f688503c0ae35cd7cc586811738661.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Очередной, четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня, в рамках которого туристы могут уже сейчас покупать туры до декабря, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."По поручению президента и правительства мы продолжаем программу туристического кешбэка - с 16 июня стартовал новый этап продаж и туристы могут уже сейчас покупать с кешбэком пакетные туры или проживание на осень, с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря в любой регион страны", - сказала Догузова.Глава ведомства отметила, что осенью большой выбор интересных доступных предложений практически в любом регионе, много свободных отелей, не перегружена инфраструктура. "Уже сейчас можно гибко и доступно спланировать поездку, и, в дополнение к акциям раннего бронирования, получить еще 20% кешбэка", - добавила она.Догузова отдельно рассказала про речные и морские круизы. С учетом периода навигации и наличия свободных мест, в круизы по программе можно будет отправиться начиная с 1 сентября и до окончания навигации."Круизы - ни с чем не сравнимый вид отдыха, набирающий все большую популярность. Черноморские круизы, сотни маршрутов по Волге, Каме, Оке, Енисею, по красивейшим северным озерам - Онежскому, Ладожскому. Можно выбрать теплоходы разного уровня комфорта и маршруты от трех дней до трех недель", - сообщила руководитель Ростуризма. Она также обратилась с просьбой к туристам и бизнесу проявить максимум ответственности и соблюдать все необходимые меры предосторожности.Россияне в ходе третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств купили туры на 27 миллиардов рублей, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Завершился очередной этап программы туристического кешбэка, когда в период с 18 марта по 15 июня все желающие могли приобрести туры или проживание в отеле и вплоть до конца июня отправиться в любой регион страны. За это время программой воспользовалось почти 1,5 миллиона человек, которые потратили на путешествие 27 миллиардов рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 миллиардов рублей", - сказала Догузова.Глава ведомства подчеркнула, что программа позволила туристам существенно сэкономить на отдыхе, отправиться к морю до наступления пика сезона. По ее словам, благодаря программе вырос спрос на культурно-познавательный городской туризм - Казань, Нижний Новгород, Калининград, Самару, Москву и Санкт-Петербург."Количество бронирований в период работы программы увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это большая поддержка отрасли, для сотен тысяч людей, работающих в индустрии гостеприимства - особенно с учетом того, что программа по большей части работала в низкий сезон, когда инфраструктура традиционно не загружена", - сказала глава Ростуризма.Догузова также подчеркнула, что в рамках программы удалось поддержать интерес и спрос на новые форматы и направления отдыха. "Большой популярностью пользовались поездки на природу, активные туры – в Карелию, на Алтай, Волгу, а также оздоровительные туры в Кавказские Минеральные воды, Белокуриху, Урал, в Башкирию, Тюмень", - добавила она.

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

https://ria.ru/20210603/keshbek-1735399868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/keshbek-1733815234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)