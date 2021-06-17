https://ria.ru/20210617/kerch-1737355884.html

В Крыму объяснили, почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова

В Крыму объяснили, почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова - РИА Новости, 17.06.2021

В Крыму объяснили, почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:48

2021-06-17T10:48

2021-06-17T11:51

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи.На опубликованных каналом "Крым 24" кадрах видно, что его сопровождают глава администрации города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. При этом за лодкой плывут несколько человек.Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, эти люди — сотрудники МЧС, которые так добираются до городской больницы. Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти, сказал он журналистам.Ситуацию прокомментировал и Аксенов."Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги все мокрое. Если не по пояс, то выше чем по колено было воды – такая ситуация", – сказал по телефону журналистам глава республики.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма и ГУМЧС. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил Бороздин.

керчь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия