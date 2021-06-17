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В Крыму объяснили, почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова
В Крыму объяснили, почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова - РИА Новости, 17.06.2021
В Крыму объяснили, почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:48
2021-06-17T11:51
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи.На опубликованных каналом "Крым 24" кадрах видно, что его сопровождают глава администрации города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. При этом за лодкой плывут несколько человек.Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, эти люди — сотрудники МЧС, которые так добираются до городской больницы. Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти, сказал он журналистам.Ситуацию прокомментировал и Аксенов."Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги все мокрое. Если не по пояс, то выше чем по колено было воды – такая ситуация", – сказал по телефону журналистам глава республики.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма и ГУМЧС. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил Бороздин.
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В Крыму объяснили, почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова
10:48 17.06.2021 (обновлено: 11:51 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма Аксенов на лодке осматривает затопленные из-за ливня районы Керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи.
На опубликованных каналом "Крым 24" кадрах видно, что его сопровождают глава администрации города Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. При этом за лодкой плывут несколько человек.
Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, эти люди — сотрудники МЧС, которые так добираются до городской больницы. Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти, сказал он журналистам.
Ситуацию прокомментировал и Аксенов.
"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги все мокрое. Если не по пояс, то выше чем по колено было воды – такая ситуация", – сказал по телефону журналистам глава республики.
Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до полутора нормы осадков (72 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи, сообщили РИА Новости в гидрометцентре Крыма и ГУМЧС. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, сообщил Бороздин.
 
Подтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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