https://ria.ru/20210617/javelin-1737364512.html

Польша разместит на востоке страны комплексы Javelin

Польша разместит на востоке страны комплексы Javelin - РИА Новости, 17.06.2021

Польша разместит на востоке страны комплексы Javelin

Польша разместит на востоке страны противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:33

2021-06-17T11:33

2021-06-17T11:33

мариуш блащак

javelin (птрк)

польша

в мире

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ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Польша разместит на востоке страны противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в четверг.В мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. До конца 2021 года Польша должна получить 60 пусковых установок и 180 противотанковых управляемых ракет FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.Министр рассказал, что в четверг принял участие в показательных учениях на полигоне Киево недалеко от Торуня, где Войска территориальной обороны демонстрировали применение противотанковых комплексов Javelin."Это новое оружие, которое поставлено в Войско польское. Javelin будут использовать бригады войск территориальной обороны, дислоцированные на востоке нашей страны. Это очень существенно, если речь идет о целой системе сдерживания вероятного агрессора", - сказал Дворчик.

https://ria.ru/20210603/polsha-1735348083.html

польша

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мариуш блащак, javelin (птрк), польша, в мире