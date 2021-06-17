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Польша разместит на востоке страны комплексы Javelin
Польша разместит на востоке страны комплексы Javelin - РИА Новости, 17.06.2021
Польша разместит на востоке страны комплексы Javelin
Польша разместит на востоке страны противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:33
2021-06-17T11:33
мариуш блащак
javelin (птрк)
польша
в мире
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ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Польша разместит на востоке страны противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в четверг.В мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. До конца 2021 года Польша должна получить 60 пусковых установок и 180 противотанковых управляемых ракет FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.Министр рассказал, что в четверг принял участие в показательных учениях на полигоне Киево недалеко от Торуня, где Войска территориальной обороны демонстрировали применение противотанковых комплексов Javelin."Это новое оружие, которое поставлено в Войско польское. Javelin будут использовать бригады войск территориальной обороны, дислоцированные на востоке нашей страны. Это очень существенно, если речь идет о целой системе сдерживания вероятного агрессора", - сказал Дворчик.
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мариуш блащак, javelin (птрк), польша, в мире
Польша разместит на востоке страны комплексы Javelin
11:33 17.06.2021
 
© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond

Минобороны Польши заявило о размещении на востоке страны ракетных комплексов FGM-148F Javelin

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ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Польша разместит на востоке страны противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в четверг.
В мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. До конца 2021 года Польша должна получить 60 пусковых установок и 180 противотанковых управляемых ракет FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.
Министр рассказал, что в четверг принял участие в показательных учениях на полигоне Киево недалеко от Торуня, где Войска территориальной обороны демонстрировали применение противотанковых комплексов Javelin.
"Это новое оружие, которое поставлено в Войско польское. Javelin будут использовать бригады войск территориальной обороны, дислоцированные на востоке нашей страны. Это очень существенно, если речь идет о целой системе сдерживания вероятного агрессора", - сказал Дворчик.
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 02:22
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