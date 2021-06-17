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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/isterika-1737462597.html
В Совфеде призвали прекратить "истерику" вокруг обязательной вакцинации
В Совфеде призвали прекратить "истерику" вокруг обязательной вакцинации - РИА Новости, 17.06.2021
В Совфеде призвали прекратить "истерику" вокруг обязательной вакцинации
Необходимо прекратить "истерику" вокруг решения о вакцинации работников сферы услуг, она вовсе не принудительная и граждане имеют право от нее отказаться,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:35
2021-06-17T18:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр башкин
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо прекратить "истерику" вокруг решения о вакцинации работников сферы услуг, она вовсе не принудительная и граждане имеют право от нее отказаться, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин, отметив, что такое решение полностью соответствует действующему законодательству и, в частности, закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области."Ни о какой принудительной вакцинации речь не идет и не может идти. Речь идет об обязательной для ряда профессий вакцинации. И здесь нет ничего нового, давно действует федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", обязывающий прививаться представителей ряда профессий", - сказал Башкин.Так, по его словам, медработники, воспитатели и персонал детских дошкольных учреждений, а также сотрудники Мосводоканала обязаны регулярно проходить вакцинацию против гепатита А, работники предприятий дошкольного и школьного питания – против дизентерии."Поэтому я считаю, что сейчас необходимо прекратить истерику и спокойно оценить ситуацию. Безусловно, каждый гражданин вправе отказаться от вакцинирования и просто поменять свою работу. Кроме того, необходимо менять распространенное отрицательное отношение к самой прививке от COVID. Многие граждане дезинформированы неверной информацией из интернета, не имеющей никакого научного обоснования", - заявил сенатор.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737359265.html
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вакцинация россиян от covid-19, александр башкин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Совфеде призвали прекратить "истерику" вокруг обязательной вакцинации
18:35 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сенатор Александр Башкин призвал прекратить "истерику" вокруг вакцинации работников сферы услуг

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо прекратить "истерику" вокруг решения о вакцинации работников сферы услуг, она вовсе не принудительная и граждане имеют право от нее отказаться, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин, отметив, что такое решение полностью соответствует действующему законодательству и, в частности, закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.
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"Ни о какой принудительной вакцинации речь не идет и не может идти. Речь идет об обязательной для ряда профессий вакцинации. И здесь нет ничего нового, давно действует федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", обязывающий прививаться представителей ряда профессий", - сказал Башкин.
Так, по его словам, медработники, воспитатели и персонал детских дошкольных учреждений, а также сотрудники Мосводоканала обязаны регулярно проходить вакцинацию против гепатита А, работники предприятий дошкольного и школьного питания – против дизентерии.
"Поэтому я считаю, что сейчас необходимо прекратить истерику и спокойно оценить ситуацию. Безусловно, каждый гражданин вправе отказаться от вакцинирования и просто поменять свою работу. Кроме того, необходимо менять распространенное отрицательное отношение к самой прививке от COVID. Многие граждане дезинформированы неверной информацией из интернета, не имеющей никакого научного обоснования", - заявил сенатор.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Александр БашкинЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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