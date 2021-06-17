https://ria.ru/20210617/isterika-1737462597.html

В Совфеде призвали прекратить "истерику" вокруг обязательной вакцинации

В Совфеде призвали прекратить "истерику" вокруг обязательной вакцинации - РИА Новости, 17.06.2021

В Совфеде призвали прекратить "истерику" вокруг обязательной вакцинации

Необходимо прекратить "истерику" вокруг решения о вакцинации работников сферы услуг, она вовсе не принудительная и граждане имеют право от нее отказаться,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:35

2021-06-17T18:35

2021-06-17T18:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

александр башкин

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо прекратить "истерику" вокруг решения о вакцинации работников сферы услуг, она вовсе не принудительная и граждане имеют право от нее отказаться, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин, отметив, что такое решение полностью соответствует действующему законодательству и, в частности, закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области."Ни о какой принудительной вакцинации речь не идет и не может идти. Речь идет об обязательной для ряда профессий вакцинации. И здесь нет ничего нового, давно действует федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", обязывающий прививаться представителей ряда профессий", - сказал Башкин.Так, по его словам, медработники, воспитатели и персонал детских дошкольных учреждений, а также сотрудники Мосводоканала обязаны регулярно проходить вакцинацию против гепатита А, работники предприятий дошкольного и школьного питания – против дизентерии."Поэтому я считаю, что сейчас необходимо прекратить истерику и спокойно оценить ситуацию. Безусловно, каждый гражданин вправе отказаться от вакцинирования и просто поменять свою работу. Кроме того, необходимо менять распространенное отрицательное отношение к самой прививке от COVID. Многие граждане дезинформированы неверной информацией из интернета, не имеющей никакого научного обоснования", - заявил сенатор.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737359265.html

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737455948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, александр башкин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)