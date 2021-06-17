В Совфеде призвали прекратить "истерику" вокруг обязательной вакцинации
Сенатор Александр Башкин призвал прекратить "истерику" вокруг вакцинации работников сферы услуг
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо прекратить "истерику" вокруг решения о вакцинации работников сферы услуг, она вовсе не принудительная и граждане имеют право от нее отказаться, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин, отметив, что такое решение полностью соответствует действующему законодательству и, в частности, закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
В среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение. Позже обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан также объявили власти Кузбасса, Сахалинской области.
"Ни о какой принудительной вакцинации речь не идет и не может идти. Речь идет об обязательной для ряда профессий вакцинации. И здесь нет ничего нового, давно действует федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", обязывающий прививаться представителей ряда профессий", - сказал Башкин.
Так, по его словам, медработники, воспитатели и персонал детских дошкольных учреждений, а также сотрудники Мосводоканала обязаны регулярно проходить вакцинацию против гепатита А, работники предприятий дошкольного и школьного питания – против дизентерии.
"Поэтому я считаю, что сейчас необходимо прекратить истерику и спокойно оценить ситуацию. Безусловно, каждый гражданин вправе отказаться от вакцинирования и просто поменять свою работу. Кроме того, необходимо менять распространенное отрицательное отношение к самой прививке от COVID. Многие граждане дезинформированы неверной информацией из интернета, не имеющей никакого научного обоснования", - заявил сенатор.