https://ria.ru/20210617/ipoteka-1737331334.html

Счетная палата предупредила об опасности нового кризиса в России

Счетная палата предупредила об опасности нового кризиса в России - РИА Новости, 17.06.2021

Счетная палата предупредила об опасности нового кризиса в России

Счетная палата России предупреждает об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, который не... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T01:37

2021-06-17T01:37

2021-06-17T10:49

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

счетная палата рф

москва

экономика

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Счетная палата России предупреждает об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на поддержку рынка ипотеки и жилищного строительства в 2019-2020 годах."С 2020 года в Российской Федерации действуют беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства", — цитирует ведомство аудитора СП Алексея Саватюгина. На реализацию всех программ в 2019-2020 годах из бюджета было выделено 89 миллиардов рублей. В 2020 году доля программ господдержки в общем объеме выданных ипотечных кредитов в России стала рекордной и составила 26% в количественном выражении и почти 30% в денежном."Опыт многих стран показывает, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в конечном счете может приводить к обратному эффекту: снижению ценовой доступности покупки жилья", — говорится в отчете ведомства. Так, по итогам 2020 года индекс роста цен на жилье на первичном рынке составил 12% по отношению к 2019-му."Помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов. Она усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность", — говорится в отчете.Основным фактором поддержания доступности жилья, по мнению аудиторов, должна быть не ипотека, а высокий и устойчивый рост доходов населения, который будет опережать рост цен на жилье. "Кроме того, для сбалансированного роста рынка жилой недвижимости, не приводящего к формированию ценового пузыря, темпы ввода новых объектов должны соответствовать росту спроса", — говорится в документе.Минстрой не согласился с выводами СП. По мнению министерства, рост цен обусловлен не только возросшим спросом. "Среди ключевых факторов отмечались ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции — более чем в 50 регионах в той или иной мере работы на стройплощадках приостанавливались. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы. Еще один фактор — это общемировая конъюнктура и рост цен на стройматериалы, по некоторым позициям, таким как металл, цены выросли в среднем на 70-80%", — говорится в комментарии министерства.Однако все это не помешало застройщикам получить значительную прибыль, отмечают аудиторы. "Прибыль организаций строительной отрасли в целом по Российской Федерации за 2020 год выросла по отношению к прошлому (2019-му. — Прим. ред.) году на 16,8% при росте выручки на 0,2%, а себестоимости продаж — на 1,6%", — говорится в отчете.

https://realty.ria.ru/20210617/ipoteka-1737328368.html

https://ria.ru/20210603/dokhod-1735464369.html

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россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), счетная палата рф, москва, экономика