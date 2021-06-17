В Индии выявили первый случай заражения "зеленой плесенью"
10:26 17.06.2021 (обновлено: 16:47 17.06.2021)
В Индии выявили первый случай нового грибкового заболевания — "зеленой плесени"
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн — РИА Новости. В индийском штате Мадхъя-Прадеш выявили первый случай нового грибкового заболевания — "зеленой плесени", рассказал доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.
Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 31,2 тысячи заболевших мукормикозом, или "черной плесенью", и о нескольких случаях инфицирования аспергиллезом, или "белой плесенью". Позже медики нашли третий вид — сочетание желтой, черной и белой.
"У пациента инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны", — сказал Дози изданию Times of India.
Больному 34 года, он поступил в больницу с поражением 90 пероцентов легких из-за коронавируса.
Заболеваемость "черной плесенью" за последние три недели выросла в Индии на 150 процентов. По имеющимся данным, больше всех пострадал штат Махараштра: 7057 заразившихся, более 600 умерших. В тройку "лидеров" также входит штат Гуджарат (более пяти тысяч больных и свыше 300 летальных исходов) и Раджастан (почти три тысячи и 188 жертв).
Мукормикоз стремительно распространяется из-за комбинации факторов: ослабления иммунитета зараженных коронавирусом, нехватки противогрибковых средств, антисанитарии, общей перегруженности местной системы здравоохранения.
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