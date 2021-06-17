https://ria.ru/20210617/gosduma-1737411697.html

Пискарев рассказал, как Евросоюз использует российскую молодежь

Пискарев рассказал, как Евросоюз использует российскую молодежь - РИА Новости, 17.06.2021

Пискарев рассказал, как Евросоюз использует российскую молодежь

Вмешиваясь во внутренние дела России, ЕС использует более гибкие и творческие подходы, в том числе нежелательные организации и организации-"иностранные агенты", РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:16

2021-06-17T15:16

2021-06-17T15:16

россия

василий пискарев

госдума рф

евросоюз

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вмешиваясь во внутренние дела России, ЕС использует более гибкие и творческие подходы, в том числе нежелательные организации и организации-"иностранные агенты", работа направлена на молодое поколение, цитирует слова главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева Telegram-канал комиссии ГД по расследованию вмешательств извне.Парламентарий добавил, что законодательные ограничения об деятельности иностранных агентов подтверждают правильность действий России в этом направлении."Судя по заявлению, "противодействовать и сдерживать" нашу страну Евросоюзу мешает наше законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях. Пожалуй, это лучшее подтверждение правильности наших действий и эффективности принятых нами законов. Мы обязательно продолжим эту работу", - подчеркнул Василий Пискарев.Он добавил, что важно не допустить повторения того, как подконтрольные структуры, якобы, ранее вовлекали молодежь в незаконные несогласованные акции."Как они умеют работать с молодежью, мы уже видели минувшей зимой, когда через подконтрольные структуры Запад пытался вывести на улицы наших городов школьников и студентов, вовлекая их в незаконные действия. Повторение этого не допустимо, и любые попытки вмешательства в наши дела будут пресекаться", - заключил Пискарев.В подготовленном к саммиту ЕС 24-25 июня докладе Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложили использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам.

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, евросоюз