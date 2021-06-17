Пискарев рассказал, как Евросоюз использует российскую молодежь
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Депутат Госдумы Пискарев заявил, что ЕС использует молодежь для вмешательства в дела России
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вмешиваясь во внутренние дела России, ЕС использует более гибкие и творческие подходы, в том числе нежелательные организации и организации-"иностранные агенты", работа направлена на молодое поколение, цитирует слова главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева Telegram-канал комиссии ГД по расследованию вмешательств извне.
"Евросоюз не только не прекращает попытки вмешаться в наши внутренние дела, но и планирует усилить поддержку подконтрольных им структур, "применяя более гибкие и творческие подходы", - прокомментировал Пискарев совместное заявление внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии об отношениях с Россией.
Парламентарий добавил, что законодательные ограничения об деятельности иностранных агентов подтверждают правильность действий России в этом направлении.
"Судя по заявлению, "противодействовать и сдерживать" нашу страну Евросоюзу мешает наше законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях. Пожалуй, это лучшее подтверждение правильности наших действий и эффективности принятых нами законов. Мы обязательно продолжим эту работу", - подчеркнул Василий Пискарев.
Он добавил, что важно не допустить повторения того, как подконтрольные структуры, якобы, ранее вовлекали молодежь в незаконные несогласованные акции.
"Как они умеют работать с молодежью, мы уже видели минувшей зимой, когда через подконтрольные структуры Запад пытался вывести на улицы наших городов школьников и студентов, вовлекая их в незаконные действия. Повторение этого не допустимо, и любые попытки вмешательства в наши дела будут пресекаться", - заключил Пискарев.
В подготовленном к саммиту ЕС 24-25 июня докладе Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложили использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам.
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