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Госдума запретила списывать минимальный доход у должников
Госдума запретила списывать минимальный доход у должников - РИА Новости, 17.06.2021
Госдума запретила списывать минимальный доход у должников
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:42
2021-06-17T11:42
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: "недопустимо за долги лишать человека средств к существованию".По словам Володина, согласно принятым изменениям в законодательство, "должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении, а судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума".
https://ria.ru/20210611/mrot-1736691219.html
https://ria.ru/20210426/dokhod-1729907235.html
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россия, госдума рф, общество
Госдума запретила списывать минимальный доход у должников
11:42 17.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Госдума приняла закон о защите минимального дохода граждан от списания за долги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги.
Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве" в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".
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Согласно закону, должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.
Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации: "недопустимо за долги лишать человека средств к существованию".
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По словам Володина, согласно принятым изменениям в законодательство, "должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении, а судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума".
 
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