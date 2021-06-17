https://ria.ru/20210617/gosduma-1737363889.html

Госдума обязала IT-гигантов открывать филиалы в России

Госдума обязала IT-гигантов открывать филиалы в России - РИА Новости, 17.06.2021

Госдума обязала IT-гигантов открывать филиалы в России

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:30

2021-06-17T11:30

2021-06-17T12:11

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России.Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Кроме этого, согласно документу, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.Законопроект предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, это обычная правовая практика многих стран. "Мы предлагаем "гостю", который неплохо обосновался в нашей стране и зарабатывает большие деньги, жить и отвечать по российским законам, а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц", - подчеркнул он.По словам спикера ГД, зарубежные компании отказались идти по пути саморегулирования, что привело к необходимости этого на законодательном уровне, в том числе введения соответствующих мер понуждения - прежде всего экономических.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/simonyan-1735478014.html

https://ria.ru/20210528/gosduma-1734592153.html

https://ria.ru/20210424/tsenzura-1729759085.html

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it-компании, технологии, общество, россия, госдума рф