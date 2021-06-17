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Три страны заинтересовались российской спутниковой системой связи "Гонец"
Три страны заинтересовались российской спутниковой системой связи "Гонец" - РИА Новости, 17.06.2021
Три страны заинтересовались российской спутниковой системой связи "Гонец"
Три страны в ходе конференции GLEX-2021 в Санкт-Петербурге проявили интерес к использованию российской низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец". РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:48
2021-06-17T14:48
россия
восточный
николай тестоедов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Три страны в ходе конференции GLEX-2021 в Санкт-Петербурге проявили интерес к использованию российской низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец".Об этом РИА Новости сообщил в четверг гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец" (предприятие "Роскосмоса") Павел Черенков: "Китай, Румыния и одна из стран Южной Америки в ходе GLEX-2021 проявили интерес к использованию возможностей спутниковой системы "Гонец".В сентябре 2020 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов сообщил РИА Новости, что система "Гонец" начнет предоставлять коммерческие услуги связи за пределами России после соответствующей доработки спутников и аппаратуры пользователя.С 2005 года на орбиту выведены 22 спутника "Гонец-М". Следующий запуск трёх аппаратов намечается в 2022 году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный. Ещё шесть спутников планируется вывести на орбиту до 2026 года.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
https://ria.ru/20210616/roskosmos-1737183877.html
https://realty.ria.ru/20210615/kosmodrom-1737089612.html
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россия, восточный, николай тестоедов
Три страны заинтересовались российской спутниковой системой связи "Гонец"
14:48 17.06.2021
 
© Фото : Минобороны РоссииСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником связи Гонец-М с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Минобороны России

Три страны проявили интерес к использованию низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец"

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Три страны в ходе конференции GLEX-2021 в Санкт-Петербурге проявили интерес к использованию российской низкоорбитальной спутниковой системы связи "Гонец".
Об этом РИА Новости сообщил в четверг гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец" (предприятие "Роскосмоса") Павел Черенков: "Китай, Румыния и одна из стран Южной Америки в ходе GLEX-2021 проявили интерес к использованию возможностей спутниковой системы "Гонец".
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В сентябре 2020 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов сообщил РИА Новости, что система "Гонец" начнет предоставлять коммерческие услуги связи за пределами России после соответствующей доработки спутников и аппаратуры пользователя.
С 2005 года на орбиту выведены 22 спутника "Гонец-М". Следующий запуск трёх аппаратов намечается в 2022 году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный. Ещё шесть спутников планируется вывести на орбиту до 2026 года.
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
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