https://ria.ru/20210617/germaniya-1737445045.html

Кандидат в канцлеры Германии отметил важность "Северного потока — 2"

Кандидат в канцлеры Германии отметил важность "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.06.2021

Кандидат в канцлеры Германии отметил важность "Северного потока — 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет отметил важность "Северного потока 2" для Германии, подчеркнув, что газ необходим стране... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:41

2021-06-17T17:41

2021-06-17T17:41

армин лашет

россия

allseas

хдс/хсс

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

германия

сша

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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет отметил важность "Северного потока 2" для Германии, подчеркнув, что газ необходим стране для перехода к "зеленой" энергетике.По словам Лашета, в ФРГ четко понимают, каким будет значение газопровода для восточноевропейских партнеров страны, в частности, для Украины. "Необходимо гарантировать стабильность Украины и уважать ее нынешнее решение ориентироваться на Европу и трансатлантических партнеров", - добавил Лашет."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210617/gazoprovod-1737424460.html

https://ria.ru/20210612/merkel-1736774159.html

россия

балтийское море

германия

сша

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армин лашет, россия, allseas, хдс/хсс, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия, сша, в мире