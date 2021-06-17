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https://ria.ru/20210617/germaniya-1737445045.html
Кандидат в канцлеры Германии отметил важность "Северного потока — 2"
Кандидат в канцлеры Германии отметил важность "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.06.2021
Кандидат в канцлеры Германии отметил важность "Северного потока — 2"
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет отметил важность "Северного потока 2" для Германии, подчеркнув, что газ необходим стране... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:41
2021-06-17T17:41
армин лашет
россия
allseas
хдс/хсс
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
германия
сша
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет отметил важность "Северного потока 2" для Германии, подчеркнув, что газ необходим стране для перехода к "зеленой" энергетике.По словам Лашета, в ФРГ четко понимают, каким будет значение газопровода для восточноевропейских партнеров страны, в частности, для Украины. "Необходимо гарантировать стабильность Украины и уважать ее нынешнее решение ориентироваться на Европу и трансатлантических партнеров", - добавил Лашет."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210617/gazoprovod-1737424460.html
https://ria.ru/20210612/merkel-1736774159.html
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армин лашет, россия, allseas, хдс/хсс, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, германия, сша, в мире
Кандидат в канцлеры Германии отметил важность "Северного потока — 2"
17:41 17.06.2021
 
© REUTERS / Tobias Schwarz/PoolЛидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz/Pool

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет отметил важность "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет отметил важность "Северного потока 2" для Германии, подчеркнув, что газ необходим стране для перехода к "зеленой" энергетике.

"Мы сможем успешно осуществить энергетический переход только в том случае, если закупим газ на переходный период. Поэтому трубопровод важен для Германии, и, кроме того, он скоро будет готов", - сказал Лашет в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

По словам Лашета, в ФРГ четко понимают, каким будет значение газопровода для восточноевропейских партнеров страны, в частности, для Украины. "Необходимо гарантировать стабильность Украины и уважать ее нынешнее решение ориентироваться на Европу и трансатлантических партнеров", - добавил Лашет.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 16:14
МИД прокомментировал ультиматум Киева по "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 17:25
Меркель рассказала Байдену о своей позиции по "Северному потоку — 2"
 
Армин ЛашетРоссияAllseasХДС/ХСССеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзГерманияСШАВ мире
 
 
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