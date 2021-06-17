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В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок - РИА Новости, 17.06.2021
В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
Суд в Москве арестовал фотографа, развратившего трёх школьниц во время съёмок, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:57
2021-06-17T16:57
2021-06-17T16:57
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал фотографа, развратившего трёх школьниц во время съёмок, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 "иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" возбуждено в отношении 43-летнего москвича.По данным следствия, мужчина, работая фотографом с 2018 года по 2020 год, в студии, которая находится в Нижегородском районе Москвы, во время съемок совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех девочек, не достигших на тот момент 12 лет.Иванова добавила, что в рамках дела проведены опознания, дома и на работе фотографа прошёл обыск, назначены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, в отношении подозреваемого назначена медицинская судебная экспертиза."В настоящее время по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказала она.
https://ria.ru/20210616/padcheritsa-1737192167.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
В Москве арестовали фотографа, развратившего трех школьниц во время съемок
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Суд в Москве
арестовал фотографа, развратившего трёх школьниц во время съёмок, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
.
По ее словам, уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 "иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" возбуждено в отношении 43-летнего москвича.
По данным следствия, мужчина, работая фотографом с 2018 года по 2020 год, в студии, которая находится в Нижегородском районе Москвы, во время съемок совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех девочек, не достигших на тот момент 12 лет.
Иванова добавила, что в рамках дела проведены опознания, дома и на работе фотографа прошёл обыск, назначены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, в отношении подозреваемого назначена медицинская судебная экспертиза.
"В настоящее время по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказала она.