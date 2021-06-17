Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/fotograf-1737436264.html
В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок - РИА Новости, 17.06.2021
В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
Суд в Москве арестовал фотографа, развратившего трёх школьниц во время съёмок, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:57
2021-06-17T16:57
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал фотографа, развратившего трёх школьниц во время съёмок, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 "иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" возбуждено в отношении 43-летнего москвича.По данным следствия, мужчина, работая фотографом с 2018 года по 2020 год, в студии, которая находится в Нижегородском районе Москвы, во время съемок совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех девочек, не достигших на тот момент 12 лет.Иванова добавила, что в рамках дела проведены опознания, дома и на работе фотографа прошёл обыск, назначены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, в отношении подозреваемого назначена медицинская судебная экспертиза."В настоящее время по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказала она.
https://ria.ru/20210616/padcheritsa-1737192167.html
https://ria.ru/20210604/arkhangelsk-1735634462.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:57 17.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Москве арестовали фотографа, развратившего трех школьниц во время съемок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал фотографа, развратившего трёх школьниц во время съёмок, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 "иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" возбуждено в отношении 43-летнего москвича.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 11:45
Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы
По данным следствия, мужчина, работая фотографом с 2018 года по 2020 год, в студии, которая находится в Нижегородском районе Москвы, во время съемок совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех девочек, не достигших на тот момент 12 лет.
Иванова добавила, что в рамках дела проведены опознания, дома и на работе фотографа прошёл обыск, назначены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, в отношении подозреваемого назначена медицинская судебная экспертиза.
"В настоящее время по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказала она.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:50
В Архангельске мать отправили в колонию за истязание дочери
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:08Врачи назвали наиболее опасный штамм COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
16:27Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина
16:25Американцу Спектору дали четыре года колонии за посредничество во взятке
16:25Байден призвал Россию подумать о "зависимости" от Китая
16:24Ученые объяснили, как возникли сверхмассивные черные дыры
Лента новостейМолния