https://ria.ru/20210617/fotograf-1737436264.html

В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок

В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок - РИА Новости, 17.06.2021

В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок

Суд в Москве арестовал фотографа, развратившего трёх школьниц во время съёмок, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:57

2021-06-17T16:57

2021-06-17T16:57

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал фотографа, развратившего трёх школьниц во время съёмок, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 "иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" возбуждено в отношении 43-летнего москвича.По данным следствия, мужчина, работая фотографом с 2018 года по 2020 год, в студии, которая находится в Нижегородском районе Москвы, во время съемок совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех девочек, не достигших на тот момент 12 лет.Иванова добавила, что в рамках дела проведены опознания, дома и на работе фотографа прошёл обыск, назначены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, в отношении подозреваемого назначена медицинская судебная экспертиза."В настоящее время по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказала она.

https://ria.ru/20210616/padcheritsa-1737192167.html

https://ria.ru/20210604/arkhangelsk-1735634462.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия