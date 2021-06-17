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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210617/evro-1737398672.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 65 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 65 копеек - РИА Новости, 17.06.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 65 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 65,24 копейки - до 86,7012 рубля, курс доллара вырос на 47,25 копейки, до 72,5048... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:16
2021-06-17T14:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 65,24 копейки - до 86,7012 рубля, курс доллара вырос на 47,25 копейки, до 72,5048 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,37 копейки, составив 78,8932 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф)
Официальный курс евро на пятницу снизился на 65 копеек
14:16 17.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Официальный курс евро снизился на 65 копеек, до 86,7 рубля

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 65,24 копейки - до 86,7012 рубля, курс доллара вырос на 47,25 копейки, до 72,5048 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,37 копейки, составив 78,8932 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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