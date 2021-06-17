https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

Политологи назвали главные достижения "Единой России"

Политологи назвали главные достижения "Единой России" - РИА Новости, 17.06.2021

Политологи назвали главные достижения "Единой России"

Главными достижениями "Единой России" за последние годы можно считать развитие и поддержку социального блока, вопросов семьи, материнства и детства,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:37

2021-06-17T14:37

2021-06-17T14:37

россия

марат баширов

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

андрей турчак

политика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главными достижениями "Единой России" за последние годы можно считать развитие и поддержку социального блока, вопросов семьи, материнства и детства, благоустройство, также важно, что партии удалось эффективно выстроить единую политику в части законотворческой работы, считают опрошенные РИА Новости политологи.Ранее председатель партии Дмитрий Медведев, подводя итоги предвыборной программы 2016 года, заявил, что руководство "Единой России" и депутаты от партии должны отчитываться о своей работе, этим должны заниматься и другие партии. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак добавил, что все депутаты должны отчитаться о своей работе до 10 июля.По мнению Потуремского, люди видят со стороны "Единой России" помощь в социальных вопросах, содействие детству, развитие благоустройства и дорожной инфраструктуры. Так, эксперт уверен, что потенциальные избиратели "Единой России" - это люди с рациональным, прагматическим настроем.По мнению политолога Марата Баширова, одним из наиболее правильных мероприятий накануне предвыборной кампании партия сделала обязательный отчет перед населением."С точки зрения того, что удалось достигнуть, то мне кажется самым главным согласованное действие ЕР в треугольнике между президентом РФ, правительством и Госдумой. Потому что на фракции ЕР лежит особая ответственность в части законотворческой работы, потому что эта фракция доминирующая, от ее эффективности работы, от скорости работы зависит законодательное обеспечение тех решений, которые принимают исполнительные органы власти", - считает Баширов.Кроме того, население ориентируется на реальные действия исполнительных органов власти и местного самоуправления, поэтому главным достижением партии можно считать обеспечение единой политики законодательной части работы.

https://ria.ru/20210609/medvedev-1736338817.html

https://ria.ru/20210605/matkapital-1735827856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марат баширов, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, политика