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"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID в конце июля
"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID в конце июля - РИА Новости, 17.06.2021
"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID в конце июля
Пострегистрационные клинические исследования вакцины "Вектора" будут завершены в конце июля, заявил глава центра Ринат Максютов. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:34
2021-06-17T12:34
2021-06-17T12:56
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пострегистрационные клинические исследования вакцины "Вектора" будут завершены в конце июля, заявил глава центра Ринат Максютов."Наиболее репрезентативные данные мы получим в рамках уже пострегистрационных клинических исследований на 3 тысячах добровольцах, которые начались в начале декабря прошлого года. Необходим срок в 6 месяцев, он будет завершен в конце июля, когда мы сможем подвести окончательные итоги вакцинации", - сказал Максютов в эфире "Россия 24".По его словам, сейчас увеличено производство вакцины. "Если год назад мы производили всего 3 тысячи доз в месяц, то в настоящий момент в этом году нами уже произведено более 3 миллионов доз вакцины", - добавил он.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество
"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID в конце июля
12:34 17.06.2021 (обновлено: 12:56 17.06.2021)
"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" в конце июля