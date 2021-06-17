Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/epivakkorona-1737378652.html
"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID в конце июля
"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID в конце июля - РИА Новости, 17.06.2021
"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID в конце июля
Пострегистрационные клинические исследования вакцины "Вектора" будут завершены в конце июля, заявил глава центра Ринат Максютов. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:34
2021-06-17T12:56
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600054364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2297e6183036321f690468fcb38b653a.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пострегистрационные клинические исследования вакцины "Вектора" будут завершены в конце июля, заявил глава центра Ринат Максютов."Наиболее репрезентативные данные мы получим в рамках уже пострегистрационных клинических исследований на 3 тысячах добровольцах, которые начались в начале декабря прошлого года. Необходим срок в 6 месяцев, он будет завершен в конце июля, когда мы сможем подвести окончательные итоги вакцинации", - сказал Максютов в эфире "Россия 24".По его словам, сейчас увеличено производство вакцины. "Если год назад мы производили всего 3 тысячи доз в месяц, то в настоящий момент в этом году нами уже произведено более 3 миллионов доз вакцины", - добавил он.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600054364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1170d21bbe09d48cb5844f804419bc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество
"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID в конце июля
12:34 17.06.2021 (обновлено: 12:56 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники новосибирского предприятия "Вектор-БиАльгам" на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Сотрудники новосибирского предприятия Вектор-БиАльгам на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

"Вектор" завершит клинические исследования вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" в конце июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пострегистрационные клинические исследования вакцины "Вектора" будут завершены в конце июля, заявил глава центра Ринат Максютов.
"Наиболее репрезентативные данные мы получим в рамках уже пострегистрационных клинических исследований на 3 тысячах добровольцах, которые начались в начале декабря прошлого года. Необходим срок в 6 месяцев, он будет завершен в конце июля, когда мы сможем подвести окончательные итоги вакцинации", - сказал Максютов в эфире "Россия 24".
По его словам, сейчас увеличено производство вакцины. "Если год назад мы производили всего 3 тысячи доз в месяц, то в настоящий момент в этом году нами уже произведено более 3 миллионов доз вакцины", - добавил он.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
16:27Суд взыскал 60 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина
16:25Американцу Спектору дали четыре года колонии за посредничество во взятке
16:25Байден призвал Россию подумать о "зависимости" от Китая
16:24Ученые объяснили, как возникли сверхмассивные черные дыры
16:24Жителям ростовского Батайска предлагают бонусы за вакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния