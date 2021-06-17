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https://ria.ru/20210617/elektrosamokat-1737380087.html
МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами
МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами - РИА Новости, 17.06.2021
МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами
МВД России впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств: с начала года число аварий выросло почти втрое. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:43
2021-06-17T14:02
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим ликсутов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МВД России впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств: с начала года число аварий выросло почти втрое."С января по май 2021 года в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост данного вида ДТП составил почти 195%", — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Больше всего таких аварий зарегистрировано в этом году в Москве и Санкт-Петербурге — 24 и 22 ДТП соответственно. Всего в авариях за пять месяцев погибли два человека, 119 были ранены.В настоящее время, отметила Волк, правовой статус СИМ не определен, соответствующие законопроекты разрабатывает Минтранс.Ранее в июне начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин заявлял, что порядок обращения электросамокатов в России должен разработать Минпромторг - в правила должны войти ввоз, правила продажи и допуска к участию в дорожном движении. Тогда ГИБДД будет проще регулировать их движение, уточнял он.В последнее время участились происшествия с электросамокатами, в некоторых случаях пешеходы и сами водители самокатов получали тяжелые травмы. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании поездок на них.Как рассказывал РИА Новости на полях ПМЭФ-2021 заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, предполагается ограничить максимальную скорость прокатных самокатов 25 километрами в час. Аналогичные меры принимаются и в других городах.
https://ria.ru/20210614/ufa-1736922983.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), максим ликсутов , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами
12:43 17.06.2021 (обновлено: 14:02 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В России количество ДТП с участием электросамокатов выросло почти на 200%

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МВД России впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств: с начала года число аварий выросло почти втрое.
"С января по май 2021 года в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост данного вида ДТП составил почти 195%", — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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Больше всего таких аварий зарегистрировано в этом году в Москве и Санкт-Петербурге — 24 и 22 ДТП соответственно. Всего в авариях за пять месяцев погибли два человека, 119 были ранены.
В настоящее время, отметила Волк, правовой статус СИМ не определен, соответствующие законопроекты разрабатывает Минтранс.
Ранее в июне начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин заявлял, что порядок обращения электросамокатов в России должен разработать Минпромторг - в правила должны войти ввоз, правила продажи и допуска к участию в дорожном движении. Тогда ГИБДД будет проще регулировать их движение, уточнял он.
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В последнее время участились происшествия с электросамокатами, в некоторых случаях пешеходы и сами водители самокатов получали тяжелые травмы. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании поездок на них.
Как рассказывал РИА Новости на полях ПМЭФ-2021 заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, предполагается ограничить максимальную скорость прокатных самокатов 25 километрами в час. Аналогичные меры принимаются и в других городах.
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Максим ЛиксутовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
 
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