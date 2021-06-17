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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210617/eksport-1737410811.html
Экспорт московского мороженого в I квартале вырос почти в полтора раза
Экспорт московского мороженого в I квартале вырос почти в полтора раза - РИА Новости, 17.06.2021
Экспорт московского мороженого в I квартале вырос почти в полтора раза
Экспорт мороженого московского производства в первом квартале 2021 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,5... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:13
2021-06-17T15:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Экспорт мороженого московского производства в первом квартале 2021 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За первый квартал столичные предприятия отправили в 20 стран мира мороженое в объеме более 4 тысяч тонн. По сравнению прошлым годом доля столицы в структуре общероссийского экспорта этой продукции выросла в натуральном выражении – с 48 до 63%", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Лидерами по импорту московского мороженого в первом квартале стали США (4,5 миллиона долларов), Казахстан (2,4 миллиона долларов), а также Китай, Канада и Болгария."Столичный экспорт мороженого показывает положительную динамику на протяжении последних пяти лет. Так, только в 2020 году он увеличился на 25% в денежном и на 21,5% в натуральном выражении", - добавил руководитель ДИПП Александр Прохоров. По оценкам специалистов центра поддержки и развития экспорта "Моспром", потенциальными рынками сбыта столичного мороженого в среднесрочной перспективе будут оставаться Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Помимо этого, продукция будет популярна в Финляндии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнаме.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров

Экспорт московского мороженого в I квартале вырос почти в полтора раза

15:13 17.06.2021
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Экспорт мороженого московского производства в первом квартале 2021 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За первый квартал столичные предприятия отправили в 20 стран мира мороженое в объеме более 4 тысяч тонн. По сравнению прошлым годом доля столицы в структуре общероссийского экспорта этой продукции выросла в натуральном выражении – с 48 до 63%", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Выставка Следуй за мной на Арбате
9 июня, 17:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
"Следуй за мной": на Арбате можно увидеть магию столичных промпредприятий
Лидерами по импорту московского мороженого в первом квартале стали США (4,5 миллиона долларов), Казахстан (2,4 миллиона долларов), а также Китай, Канада и Болгария.
"Столичный экспорт мороженого показывает положительную динамику на протяжении последних пяти лет. Так, только в 2020 году он увеличился на 25% в денежном и на 21,5% в натуральном выражении", - добавил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
По оценкам специалистов центра поддержки и развития экспорта "Моспром", потенциальными рынками сбыта столичного мороженого в среднесрочной перспективе будут оставаться Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Помимо этого, продукция будет популярна в Финляндии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнаме.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр Прохоров
 
 
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