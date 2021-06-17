https://ria.ru/20210617/eksport-1737410811.html

Экспорт московского мороженого в I квартале вырос почти в полтора раза

Экспорт московского мороженого в I квартале вырос почти в полтора раза - РИА Новости, 17.06.2021

Экспорт московского мороженого в I квартале вырос почти в полтора раза

Экспорт мороженого московского производства в первом квартале 2021 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,5... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:13

2021-06-17T15:13

2021-06-17T15:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Экспорт мороженого московского производства в первом квартале 2021 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За первый квартал столичные предприятия отправили в 20 стран мира мороженое в объеме более 4 тысяч тонн. По сравнению прошлым годом доля столицы в структуре общероссийского экспорта этой продукции выросла в натуральном выражении – с 48 до 63%", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Лидерами по импорту московского мороженого в первом квартале стали США (4,5 миллиона долларов), Казахстан (2,4 миллиона долларов), а также Китай, Канада и Болгария."Столичный экспорт мороженого показывает положительную динамику на протяжении последних пяти лет. Так, только в 2020 году он увеличился на 25% в денежном и на 21,5% в натуральном выражении", - добавил руководитель ДИПП Александр Прохоров. По оценкам специалистов центра поддержки и развития экспорта "Моспром", потенциальными рынками сбыта столичного мороженого в среднесрочной перспективе будут оставаться Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Помимо этого, продукция будет популярна в Финляндии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнаме.

https://ria.ru/20210609/fotovystavka-1736344201.html

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владимир ефимов (политик), александр прохоров