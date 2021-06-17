https://ria.ru/20210617/ekonomika-1737329423.html

РФ заняла лучшую за всю историю позицию в рейтинге устойчивости экономики

РФ заняла лучшую за всю историю позицию в рейтинге устойчивости экономики - РИА Новости, 17.06.2021

РФ заняла лучшую за всю историю позицию в рейтинге устойчивости экономики

Россия получила самую высокую за всю историю оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, заняв 53-ю строчку, наиболее значимые... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T00:47

2021-06-17T00:47

2021-06-17T10:35

россия

москва

финляндия

норвегия

экономика

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия получила самую высокую за всю историю оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, заняв 53-ю строчку, наиболее значимые улучшения за последний год были достигнуты в области экономической стабильности, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).Он отметил, что исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации. Самого заметного прогресса Россия добилась в сфере экономической стабильности, повысив результат с 72 до 80 баллов.Лидером рейтинга оказалась Швейцария, на втором месте — Норвегия, а на третьем — Финляндия. В первую десятку также вошли Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.Пандемия COVID-19 привела к росту социальной напряженности, повышению уровня безработицы и сбоям в системах здравоохранения даже в странах с высоким уровнем доходов, а в государствах с низкими доходами и в развивающихся странах увеличила уровень неравенства. Авторы рейтинга обращают внимание, что страны, инвестирующие в различные аспекты развития общества и успешно конвертирующие богатство в благосостояние, смогли смягчить социально-экономические последствия пандемии."Ключевым выводом отчета стало то, что несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, странам необходимо учитывать долгосрочную перспективу и делать инвестиции, которые приведут к более быстрому и устойчивому прогрессу в ходе предстоящего восстановления. В частности, в качестве фокуса таких инвестиций в исследовании выделяются три направления: борьба с изменениями климата, инвестиции в цифровизацию и укрепление систем социальной защиты для обеспечения инклюзивного и справедливого роста", — полагают в BCG.

https://ria.ru/20210603/reyting-1735351854.html

https://ria.ru/20210608/qs-1736221604.html

россия

москва

финляндия

норвегия

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россия, москва, финляндия, норвегия, экономика