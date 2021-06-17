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РФ заняла лучшую за всю историю позицию в рейтинге устойчивости экономики
РФ заняла лучшую за всю историю позицию в рейтинге устойчивости экономики - РИА Новости, 17.06.2021
РФ заняла лучшую за всю историю позицию в рейтинге устойчивости экономики
Россия получила самую высокую за всю историю оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, заняв 53-ю строчку, наиболее значимые... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T00:47
2021-06-17T10:35
россия
москва
финляндия
норвегия
экономика
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия получила самую высокую за всю историю оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, заняв 53-ю строчку, наиболее значимые улучшения за последний год были достигнуты в области экономической стабильности, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).Он отметил, что исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации. Самого заметного прогресса Россия добилась в сфере экономической стабильности, повысив результат с 72 до 80 баллов.Лидером рейтинга оказалась Швейцария, на втором месте — Норвегия, а на третьем — Финляндия. В первую десятку также вошли Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.Пандемия COVID-19 привела к росту социальной напряженности, повышению уровня безработицы и сбоям в системах здравоохранения даже в странах с высоким уровнем доходов, а в государствах с низкими доходами и в развивающихся странах увеличила уровень неравенства. Авторы рейтинга обращают внимание, что страны, инвестирующие в различные аспекты развития общества и успешно конвертирующие богатство в благосостояние, смогли смягчить социально-экономические последствия пандемии."Ключевым выводом отчета стало то, что несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, странам необходимо учитывать долгосрочную перспективу и делать инвестиции, которые приведут к более быстрому и устойчивому прогрессу в ходе предстоящего восстановления. В частности, в качестве фокуса таких инвестиций в исследовании выделяются три направления: борьба с изменениями климата, инвестиции в цифровизацию и укрепление систем социальной защиты для обеспечения инклюзивного и справедливого роста", — полагают в BCG.
https://ria.ru/20210603/reyting-1735351854.html
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россия, москва, финляндия, норвегия, экономика
РФ заняла лучшую за всю историю позицию в рейтинге устойчивости экономики
00:47 17.06.2021 (обновлено: 10:35 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Исторический музей и Кремль в Москве
Вид на Исторический музей и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Россия заняла 53-ю позицию в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия получила самую высокую за всю историю оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, заняв 53-ю строчку, наиболее значимые улучшения за последний год были достигнуты в области экономической стабильности, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

"По данным исследования SEDA, общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений. Россия улучшила свой общий результат на 3,49 балла по сравнению с 2016 годом, тогда как Китай продвинулся на 3,15 балла за этот период (и занял 58-ю строчку. — Прим. ред.)", — заявил управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин.

Он отметил, что исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации. Самого заметного прогресса Россия добилась в сфере экономической стабильности, повысив результат с 72 до 80 баллов.
Лидером рейтинга оказалась Швейцария, на втором месте — Норвегия, а на третьем — Финляндия. В первую десятку также вошли Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.
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"Ключевым выводом отчета стало то, что несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, странам необходимо учитывать долгосрочную перспективу и делать инвестиции, которые приведут к более быстрому и устойчивому прогрессу в ходе предстоящего восстановления. В частности, в качестве фокуса таких инвестиций в исследовании выделяются три направления: борьба с изменениями климата, инвестиции в цифровизацию и укрепление систем социальной защиты для обеспечения инклюзивного и справедливого роста", — полагают в BCG.
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